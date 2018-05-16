Антон Куканов Зам. руководителя испытательной лаборатории IT, Роскачество Независимые исследования Роскачества: как мы отличаем хорошие приложения от плохих

Не тратьте время на приложения, которые обвешаны функциями из принципа «чтобы было»

Перво-наперво напомню, что Роскачество – это автономная некоммерческая организация, которую учредило Правительство РФ для проверки качества товаров и услуг, которые нас окружают. Роскачество работает за счёт средств федерального бюджета, и поэтому не зависит от заказов и рекламы, то есть всегда публикует непредвзятые результаты испытаний.

Мы проверяем товары народного потребления, в том числе, мобильные приложения, на соответствие не только существующим, но и опережающим стандартам с повышенными требованиями к качеству. Эти требования мы разрабатываем совместно с ведущими отраслевыми экспертами в рамках работы проектно-технического комитета ПТК №702 при Росстанадарте.

Наши испытания всегда максимально глубокие и детальные, поэтому мы можем максимально объективно оценивать товары и присваивать им рейтинг, с учетом максимального количества параметров.

Мобильных приложений становится больше с каждым днём, и сегодня, в среднем, владельцы смартфонов используют мобильный софт до 3 часов ежедневно. А все вместе взятые программы в двух крупнейших магазинах приложений – App Store и Google Play – уже перевалили за отметку в 6 млн штук при 27 млрд загрузок. В общем, без приложений сегодня никуда, а проверять их на качество пользователям смартфонов почти всегда приходится на собственном опыте – до сих пор на рынке не было критериев оценки качества и безопасности такого ПО.

Поэтому мы разработали стандарт с 87 требованиями к производительности, функциональности, удобству пользования и безопасности приложений для их оценки. На сегодняшний день наша лаборатория провела уже 11 исследований приложений, в том числе таких категорий, как, «Менеджеры задач», «Поиск работы», «Знакомства», «Поиск недвижимости», «Личные финансы», «Родительский контроль». Экспертиза полезна всем – пользователи смартфонов могут не тратить время на использование неудобных и некачественных приложений, а разработчики хороших приложений размещают у себя на сайте информацию о том, что их продукт рекомендуется Российской системой качества и могут использовать результаты рейтинга в новостях или рекламе.

Наши исследования в том числе помогают определить, зависит ли качество от цены продукта. И сегодня, на примере приложений категории менеджеры задач, мы расскажем о том, как можно отличить полезные функции приложений от бесполезных.

Что важно учитывать в оценке приложений-менеджеров задач

«Помнить все»: Психологи выяснили, что в среднем человек единовременно может удерживать в памяти всего 4 объекта, а эффективно работать мы можем только в однозадачном режиме. Поэтому менеджеры задач крайне полезны: они помогают пользователю не отвлекаться на второстепенные дела и работать продуктивно. Однако некоторые их них содержат бесполезные функции, которые не способствуют продуктивности.

«Бездонные» списки дел и имитация бурной деятельности вместо распределения сил и времени на главное. Самая главная бесполезная, а иногда и вредная функция – установка целей по количеству выполняемых задач. Выбираете себе необходимое количество дел, которое планируете выполнить за день, и становитесь заложником этой цифры. Не выполнили хоть что-нибудь из запланированного – огорчаетесь, чувствуете себя ленивым или даже виноватым перед… приложением. И наоборот, если сделали много дел – значит все хорошо, были продуктивны. Хотя сами дела могли быть совершенно бесполезными и не обязательными.

Нужно понимать, что продуктивность не равна эффективности. Можно выполнить очень много задач, но при этом ни одна из них не будет вести к достижению главных целей.

Лучше сосредоточиться не на количестве, а на качестве. Потратить больше времени на планирование и расстановку приоритетов и делать то, что действительно важно. Об этом, например, говорит и знаменитый принцип Парето: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата». При этом не стоит забывать и о сбалансированности сфер жизненных интересов. Не должно получаться так, что вы выполнили за неделю 100 рабочих задач и только 5 личных. Для максимальной эффективности и продуктивности необходимо решать разносторонние задачи, не забывать об отдыхе, здоровье, отношениях с близкими и сне.

Подсчет выполненных задач за день или неделю. Аналогично, при неправильном подходе, бесполезна и «гонка» за рекордами количества выполненных задач за день или неделю. Как занимательная статистика – пожалуйста, но не как полноценный инструмент для оценки продуктивности.

Дата выполнения задачи. Еще одна бесполезная функция – дата выполнения задачи. Это может показаться странным, но это действительно так. Даты лучше всего присваивать только событиям, которые должны произойти в строго определённое время. Например, совещание, поездка куда-либо, торжество. При этом заносить их не необходимо не в менеджер задач, а в календарь, который и создан для этого.

А вот присваивать даты задачам, которые могут быть выполнены в любой день – не лучшая затея. Лучше использовать напоминания, которые в определенное время напомнят об этой задаче, и теги, которые укажут контексты, в которых эту задачу нужно выполнять (например, место, количество сил, требуемый инструментарий), а не строгие даты.

Общие списки. Сами по себе общие списки – чрезвычайно удобная и важная функция. Однако, она становится бесполезной, если приложение не позволяет назначать исполнителей задачам. Допустим, вы составили список задач, которые необходимо сделать. Кроме вас к списку имеют доступ другие члены семьи или коллеги по работе. Кто-то из них выбрал и принялся выполнять какую-нибудь задачу. И как об этом узнают другие пользователи? Вполне может получиться так, что сразу несколько человек возьмутся за выполнение одного и того же действия, и вы потеряете время, а не сэкономите его, ради чего и начали пользоваться менеджером задач.

Что делать?

Роскачество рекомендует не использовать бесполезные функции, и следовать следующим простым правилам:

Присваивать даты выполнения только тем задачам, которые нужно выполнить именно в этот день и ни в какой другой. Для задач без конкретной даты выполнения лучше воспользоваться напоминаниями. Сосредоточить внимание не на количестве выполняемых задач, а на том, насколько они ведут вас к достижению целей. Выполнить много задач – еще не значит быть эффективным. Если вы используете общие списки, всегда указывайте конкретного исполнителя каждой выбранной задачи.

Напомним, что по итогам исследования менеджеров задач лучшими были признаны:

(iOS) TickTick, Todoist, 2Do - Todo List

(Android) Todoist, TickTick, MyLifeOrganized

С менеджерами задач, как и в случае с другими категориями приложений, важно понимать, в чём состоит польза каждой конкретной функции, помогает ли она что-либо ускорить/улучшить. Для менеджеров задач – позволяет ли она стать более продуктивным/эффективным? В случае с приложениями для знакомств – помогает ли с минимальными усилиями найти того, кто нужен. С фитнесом – насколько, приложение позволяет улучшить физическую форму?