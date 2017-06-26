5 лучших VPN-сервисов на лето 2017

Даже если вы не планировали обходить заблокированные Роскомнадзором сайты, есть еще немало причин, по которым вам может пригодится виртуальная частная сеть — VPN. К примеру, для безопасного серфинга в интернете через публичный Wi-Fi, а также для использования сайтов, которые не работают в вашей стране — вроде Spotify. Мы поможем вам выбрать лучший VPN-сервис.

Opera VPN



Opera VPN

Самый простой сервис, работать с которым сможет даже ваша бабушка, это встроенный прямо в браузер Opera VPN-клиент. Идеальная современная идея: открыл браузер, нажал одну кнопку, больше ничего не требуется. Второй большой плюс — это абсолютно бесплатно. Но есть и недостатки. Например, сервера есть всего в пяти странах. Во-вторых, VPN-туннель будет работать только для самого браузера, тогда как остальные программы на вашем устройстве будут работать как обычно.

Сайт: http://www.opera.com/

Avast SecureLine VPN



Avast SecureLine VPN

Название компания Avast должно быть вам знакомо, если вы читали наш материал «Лучшие бесплатные антивирусы для Windows». Кроме антивируса, Avast имеет еще несколько продуктов в своем багаже, например, VPN-сервис Avast SecureLine VPN. У него есть сервера в 22 странах, а из популярных операционных систем не поддерживаются только ChromeOS и Linux. У этого сервиса есть 7-дневный пробный период, которого может хватить на короткую поездку в Китай или просто для первого ознакомления. Годовая лицензия для одного компьютера обойдётся в 60 долларов, а для мобильного устройства — $20.

Сайт: https://www.avast.com/index

IPVanish



IPVanish

Один из сервисов, предоставляющих лучшую скорость и стабильность соединения, — IPVanish. Он не «отваливается», чем время от времени грешат другие аналогичные продукты. IPVanish даёт возможность привязать несколько устройств к одному аккаунту, и, соответственно, платить как за одно. А поддерживает он все популярные операционные системы: Windows, Linux, macOS, Android, iOS и даже ChromeOS. На выбор есть целых сервера в 60 странах. Однако, за лучшее придётся платить — от $4,87 в месяц.

Сайт: https://www.ipvanish.com/

Avira Phantom VPN



Avira Phantom VPN

Свой собственный VPN-сервис имеет и Avira. Он предлагает 500 МБ ежемесячно бесплатно, а за неограниченный доступ нужно будет платить 416 рублей в месяц, зато один аккаунт можно использовать на множестве устройств. Avira Phantom VPN работает чуть менее стабильно, чем, например, IPVanish, то есть соединяется не с первого раза и время от времени теряет связь. Тем не менее, с ним доступны серверы в 20 странах.

Сайт: https://www.avira.com/en/avira-phantom-vpn

TunnelBear



TunnelBear

TunnelBear, возможно, самый «весёлый» VPN-сервис. «Медведь» — не только в названии, он повсюду: описании на сайте, в разных меню самой программы и т.д. Выглядит забавно и делает сервис гораздо менее безликим, чем у его конкурентов. TunnelBear также предлагает 500 мегабайт каждый месяц бесплатно, но, если вы позволите ему разместить от вашего имени рекламный твит об их сервисе, то получите на этот месяц еще 500 МБ.

В его списке множество стран, а подключение к серверу в каждой из них сопровождается ненавязчивой анимацией копающего подземный ход медведя.

Сайт: https://www.tunnelbear.com/