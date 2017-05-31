Как слушать музыку, не скачивая: 5 лучших сервисов

Пластинки, кассеты, компакт-диски — всё это было как будто вчера, но кто этим пользуется сейчас? И даже плееры с большой встроенной памятью отходят на второй план перед новым «королём» — прослушиванием музыки напрямую из Интернет. О лучших сервисах для этого мы и расскажем.

Apple Music



Apple Music

Если вы не очень знакомы с сервисами стриминга музыки и предпочитаете гаджеты Apple, то самым верным решением будет начать с сервиса Apple Music. Возможно, вы даже уже им и пользуетесь, так как он предустановлен на «яблочных» девайсах по умолчанию. Но существует и под Android. А вот просто из браузера послушать музыку нельзя.

Сервисом можно пользоваться бесплатно, но отключить рекламу, получить возможность переключать треки и скачивать музыку для прослушивания оффлайн — только за ежемесячную плату. Первые 90 дней можно пробовать платные функции бесплатно, чтобы потом уже не хотелось от них отказываться.

В Apple Music вы можете выбирать из огромного числа исполнителей, составлять плей-листы или же слушать музыку, которую вам предлагает сам сервис. Также есть и радиостанции. Кроме того, можно подписаться на своих любимых исполнителей, которые делятся со своими фанатами разными мыслями и другими материалами.

Google Play Music



Google Play Music

Не могла пройти мимо растущей популярности сервисов стриминга музыки и такая корпорация, как Google. Название её приложения легко запомнить — Google Play Music, и еще прощё найти — оно предустановлено на Android-девайсах.

Ценовая политика почти та же, что у Apple Music. Правда, сверх тех же «плюшек» за месячную оплату вы также получите доступ к YouTube Red, премиум видео-сервису Google. Но куда интереснее, что у Play Music есть так называемый семейный тариф, который распространяется на 6 человек и выходит гораздо дешевле, чем если бы каждый подписался на сервис отдельно.

Что любопытно, подбирая, какую музыку вам порекомендовать, Google Play Music также использует ваши поисковые запросы на YouTube. А также предлагает вам посмотреть клип на интересующую вас песню, если такой существует.

Еще одна полезная опция — добавление музыки с вашего ПК (до 50 000 треков). Что это даёт? Если у вас есть какие-то редкие треки, которых нет в Google Play Music, то, загрузив их, сможете слушать всегда и везде, без необходимости таскать с собой повсюду жёсткий диск со всем вашим архивом.

Slacker Radio



Slacker Radio

Преимущество предыдущих сервисов — они прекрасно работают в России без лишних танцев с бубном. А вот Slacker, к сожалению, доступен только в США и Канаде, а для использования на просторах нашей необъятной придётся регистрироваться через VPN. Что не делает Slacker хуже именно как музыкальный сервис.

Он доступен для Android и iOS, а на компьютере/ноутбуке им можно пользоваться только через браузер. Ценовая политика у него жёстче: бесплатно вы получаете музыку с крошечным, смешным по нынешним меркам битрейтом в 128 Кбит/с. Пользоваться им с удовольствием начинаешь только с отметки в 4 доллара в месяц.

Кроме\ музыки, в Slacker Radio присутствует немало разговорных радиостанций, которые, наверняка, придутся по вкусу всем, кто изучает или уже знает английский.

Spotify



Spotify

Spotify, вероятно, один из самых популярных сервисов стриминга музыки. Возможно, не в нашей стране, но у нас он работает даже лучше, чем в Европе. Правда, для регистрации вам снова понадобится VPN, зато почему-то у нас даже в бесплатной версии нет никакой рекламы. А вот заграницей она изрядно надоедает.

К сервису трудно придраться. У него огромная библиотека, удобная навигация, множество плейлистов на любой вкус и настроение. Конечно же, есть возможность создавать свои плейлисты вручную, либо же автоматически — на основе выбранной вами группы и возможности «лайкать/дизлайкать». Кроме того, есть просто актуальные подборки музыки, и плейлисты, основанные на всём вашем списке любимых песен: Spotify группирует их в пять отдельных подвидов, включает туда уже известные вами композиции, и разбавляет их похожими, но теми, что у вас еще нет.

Яндекс.Музыка



Яндекс.Музыка

Было бы нечестно пройти мимо одного из российских сервисов для онлайн-проигрывания музыки. Тем более, что он и сам по себе неплох, и содержит больше отечественных исполнителей, чем зарубежные конкуренты. И, что не удивительно, как и конкуренты, предлагает платную подписку — порядка 169 рублей в месяц.

У Яндекс.Музыки также недавно появилась возможность добавления своей музыки, что особенно пригодится, если вы начинающий музыкант, либо любите творчество начинающих малоизвестных музыкантов. Также сервис умеет составлять рекомендации на основе музыки с вашей странички во «В Контакте», если вы, конечно, её укажете.