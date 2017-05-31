Как слушать музыку, не скачивая: 5 лучших сервисов
Пластинки, кассеты, компакт-диски — всё это было как будто вчера, но кто этим пользуется сейчас? И даже плееры с большой встроенной памятью отходят на второй план перед новым «королём» — прослушиванием музыки напрямую из Интернет. О лучших сервисах для этого мы и расскажем.
Apple Music
Если вы не очень знакомы с сервисами стриминга музыки и предпочитаете гаджеты Apple, то самым верным решением будет начать с сервиса Apple Music. Возможно, вы даже уже им и пользуетесь, так как он предустановлен на «яблочных» девайсах по умолчанию. Но существует и под Android. А вот просто из браузера послушать музыку нельзя.
Сервисом можно пользоваться бесплатно, но отключить рекламу, получить возможность переключать треки и скачивать музыку для прослушивания оффлайн — только за ежемесячную плату. Первые 90 дней можно пробовать платные функции бесплатно, чтобы потом уже не хотелось от них отказываться.
В Apple Music вы можете выбирать из огромного числа исполнителей, составлять плей-листы или же слушать музыку, которую вам предлагает сам сервис. Также есть и радиостанции. Кроме того, можно подписаться на своих любимых исполнителей, которые делятся со своими фанатами разными мыслями и другими материалами.
Google Play Music
Не могла пройти мимо растущей популярности сервисов стриминга музыки и такая корпорация, как Google. Название её приложения легко запомнить — Google Play Music, и еще прощё найти — оно предустановлено на Android-девайсах.
Ценовая политика почти та же, что у Apple Music. Правда, сверх тех же «плюшек» за месячную оплату вы также получите доступ к YouTube Red, премиум видео-сервису Google. Но куда интереснее, что у Play Music есть так называемый семейный тариф, который распространяется на 6 человек и выходит гораздо дешевле, чем если бы каждый подписался на сервис отдельно.
Что любопытно, подбирая, какую музыку вам порекомендовать, Google Play Music также использует ваши поисковые запросы на YouTube. А также предлагает вам посмотреть клип на интересующую вас песню, если такой существует.
Еще одна полезная опция — добавление музыки с вашего ПК (до 50 000 треков). Что это даёт? Если у вас есть какие-то редкие треки, которых нет в Google Play Music, то, загрузив их, сможете слушать всегда и везде, без необходимости таскать с собой повсюду жёсткий диск со всем вашим архивом.
Slacker Radio
Преимущество предыдущих сервисов — они прекрасно работают в России без лишних танцев с бубном. А вот Slacker, к сожалению, доступен только в США и Канаде, а для использования на просторах нашей необъятной придётся регистрироваться через VPN. Что не делает Slacker хуже именно как музыкальный сервис.
Он доступен для Android и iOS, а на компьютере/ноутбуке им можно пользоваться только через браузер. Ценовая политика у него жёстче: бесплатно вы получаете музыку с крошечным, смешным по нынешним меркам битрейтом в 128 Кбит/с. Пользоваться им с удовольствием начинаешь только с отметки в 4 доллара в месяц.
Кроме\ музыки, в Slacker Radio присутствует немало разговорных радиостанций, которые, наверняка, придутся по вкусу всем, кто изучает или уже знает английский.
Spotify
Spotify, вероятно, один из самых популярных сервисов стриминга музыки. Возможно, не в нашей стране, но у нас он работает даже лучше, чем в Европе. Правда, для регистрации вам снова понадобится VPN, зато почему-то у нас даже в бесплатной версии нет никакой рекламы. А вот заграницей она изрядно надоедает.
К сервису трудно придраться. У него огромная библиотека, удобная навигация, множество плейлистов на любой вкус и настроение. Конечно же, есть возможность создавать свои плейлисты вручную, либо же автоматически — на основе выбранной вами группы и возможности «лайкать/дизлайкать». Кроме того, есть просто актуальные подборки музыки, и плейлисты, основанные на всём вашем списке любимых песен: Spotify группирует их в пять отдельных подвидов, включает туда уже известные вами композиции, и разбавляет их похожими, но теми, что у вас еще нет.
Яндекс.Музыка
Было бы нечестно пройти мимо одного из российских сервисов для онлайн-проигрывания музыки. Тем более, что он и сам по себе неплох, и содержит больше отечественных исполнителей, чем зарубежные конкуренты. И, что не удивительно, как и конкуренты, предлагает платную подписку — порядка 169 рублей в месяц.
У Яндекс.Музыки также недавно появилась возможность добавления своей музыки, что особенно пригодится, если вы начинающий музыкант, либо любите творчество начинающих малоизвестных музыкантов. Также сервис умеет составлять рекомендации на основе музыки с вашей странички во «В Контакте», если вы, конечно, её укажете.