Что нового в Android 8.0 Oreo

Google официально заявила: новая версия операционной системы будет называться Android 8.0 Oreo. Да-да, в честь печенья Oreo, от которого некоторые без ума, хотя другие про него даже не слышали. А мы как раз и расскажем, но не о печенье, а о том, какие новшества принесёт обновление смартфона до Android O.

Автозаполнение логина-пароля





Фича запоминания и автозаполнения учётных данных в любых приложениях (а не только в браузере), наконец, добралась и до Android. Прежде, если вам нужно было войти в тот или иной аккаунт, то приходилось вспоминать логин и пароль или лезть в стороннее приложение-хранилище. Теперь данные из этих самых хранились будут подгружаться в любое приложение тогда, когда нужно ввести пароль.

Картинка-в-картинке





Делать одно дело за раз — слишком расточительно в 21 веке. Поэтому теперь на смартфоне с Android Oreo вы можете, например, смотреть видео блогега с YouTube в маленьком окошке, параллельно листая ленту его инстаграма и ставя лайки всем постам. И это работает не только в YouTube. Вы также сможете общаться по видеосвязи, одновременно пользуясь другими приложениями. Окошко можно будет перемещать по всему экрану. Лучше всего, конечно, это подойдёт для планшетов, но кто ими пользуется в 2017 году? Поэтому больше всего оценят картинку-в-картинке владельцы 6-дюймовых фаблетов.

Новые уведомления





Иконки приложений станут теперь гораздо информативнее. Если раньше они были статичные и служили только одной цели — запустить приложение, то в Android Oreo долгое прикосновение к ним будет разворачивать небольшой экран с уведомлениями этого приложения. По желанию, разработчики приложения могут добавить возможность отвечать прямо из этого экрана. Также иконки теперь могут быть анимированными.

Новые эмодзи





Некоторые исследования говорят, что смайлики, особенно в деловой переписке, заставляют вашего собеседника воспринимать вас как человека легкомысленного. Но от них, смайликов, никуда уже не деться — они стали частью современной культуры и повседневного коммуникационного быта. В связи с этим, Google полностью обновила все эмодзи в своей коллекции. Кроме того, появилось 60 новых.

Быстрее, дольше





Не обошлось и без традиционных, как речь президента перед боем курантов, обещаний о том, что новая Android будет работать быстрее, а батарея разряжаться — медленнее реже. Google заявляет, что скорость загрузки смартфона и запуска приложений выросла вдвое (со звёздочкой, что речь идёт о топовых смартфонах Pixel). Также обещается, что «Печенька» будет намного строже следить за ресурсами, расходуемыми приложениями в фоновом режиме, что должно привести к меньшему расходу энергии.