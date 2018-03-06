Какие приложения не пойдут на Windows 10 для ARM-процессоров

Александр Михеев, 

Весной появятся ноутбуки на Windows 10, у которых под крышкой — «смартфоновый» процессор Qualcomm Snapdragon 835. Они будут лёгкими, дешевыми, смогут долго работать без подзарядки и они всегда будут подключены в интернету. Windows на них — обычная, со всеми привычными программами. Ну, почти всеми. Рассказываем, от каких приложений всё же придётся отказаться.

Microsoft уже второй раз пытается заставить операционную систему Windows работать на мобильных процессорах. Первая попытка — Windows RT — не получила широкого отклика у покупателей, так как по сути от привычной Windows там был только «фасад», а все приложения для неё разработчики должны были адаптировать заново. То есть вы получали планшет Windows без возможности запускать большинство привычных программ для Windows.

HP ENVY x2 на базе Qualcomm Snapdragon 835
HP ENVY x2 на базе Qualcomm Snapdragon 835

Ноутбуки на процессорах от смартфонов — как возможно, зачем нужно и когда будет

В этот раз Microsoft скооперировалась с производителем ARM-процессоров — Qualcomm, чипы которых стоят в львиной доле смартфонов и планшетов. И в этот раз целью было перенести Windows на ARM, но так, чтобы не нужно было писать под неё софт заново.

ASUS NovaGo на базе Qualcomm Snapdragon 835
ASUS NovaGo на базе Qualcomm Snapdragon 835

Однако чем ближе дата появления устройств на рынке, тем больше утекает подробностей о совместимости адаптированной под ARM операционки. Например, недавно Microsoft опубликовала список ограничений портированной на ARM Windows. Правда, вскоре удалила, но интернет помнит всё. Итак, вот что не будет работать на ноутбуках с Qualcomm Snapdragon 835 (и другими ARM-чипами, если Microsoft и Qualcomm пойдут дальше).

1. Некоторые игры

Нельзя сказать, что это большая потеря: Snapdragon 835 хоть и был до недавнего времени топовым процессором для смартфонов, полноразмерную ОС для десктопов он тянет уже не так бодро. Тем более, речь идёт не обо всех играх, а только о тех, которые используют OpenGL старше версии 1.1. Правда, OpenGL версии 1.2 вышла еще 20 лет назад... А ещё работать откажут игры, которые имеют встроенные механизмы защиты от читеров.

2. Приложения, которые вносят изменения во внешний вид Windows

Контекстное меню с пунктами, которые встроены сторонним приложением
Контекстное меню с пунктами, которые встроены сторонним приложением

Например, это все приложения, которые встраиваются в контекстное меню, например, Dropbox, WinRaR, Sublime. В лучшем случае не будет работать именно изменение контекстного меню, но это может нарушить и работу самой программы.

3. 64-битные приложения

Столько лет мы переходили-переходили на 64-битные приложения, переходили-переходили, а вот в версии Windows для ARM они поддерживаться не будут. Поэтому необходимо будет пользоваться 32-разрядной версией. К счастью, пока еще проще встретить программу, которая не имеет 64-битной версии, чем 32-битной.

4. 32-битные драйвера

Одновременно с тем устройства, которые не имеют 64-разрядной версии драйверов, не смогут работать с «новой» операционкой. Но это было повсеместной проблемой во времена Windows Vista, а сейчас среди современных гаджетов таких уже и не встретишь. Проблемы будут только с подключением «древностей».

5. Приложения, которые еще не в курсе, что Windows на ARM — это не обязательно Windows Mobile

В природе встречаются приложения для Windows, которые по умолчанию считают, что если устройство работает на ARM-процессоре, то, значит, это устройство под управлением Windows Mobile. И при попадании на адаптированную под ARM Windows будет показывать вам интерфейс, рассчитанный на смартфон.

Автор
Александр Михеев
Теги
WINDOWS Windows 10 Snapdragon

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