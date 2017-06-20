Чем заменить стандартные приложения в Android: 7 лучших альтернатив

Чем в любые времена занимался владелец компьютера после установки Windows XP? Устанавливал следом «нормальные» плееры видео и музыки, программу для просмотра картинок и Microsoft Office вместо стандартных текстовых редакторов. Только после этого компьютер становился пригодным для использования. В Android ситуация обстоит чуть лучше, но очень многие стандартные приложения стоит заменить на более толковые аналоги. О них и расскажем.

Вместо стандартного видеоплеера — MX Player

В прекрасное время живём, товарищи! Всего два по-настоящему распространённых формата видео — H.264 и H.265, да ещё и «зашитая» поддержка Full HD-видео в этих форматах во всех смартфонных процессорах, начиная с 2014 года.

А вот за пределами этих форматов мобильники оказываются беспомощными — видео либо не воспроизводится, либо вы наблюдаете чёрный экран со звуковым сопровождением, либо ещё какую-нибудь рябь и рывки. И это первая причина для того, чтобы установить вместо стандартного видеоплеера альтернативный.

Вторая причина — многоканальный звук в форматах DTS и AC3, которым обязательно комплектуются фильмы стандарта BDRip-AVC и BDRemux (то есть, единственно качественные по картинке и звучанию). И, если в видеоплееры «породистых» смартфонов (Samsung, LG, Sony, например) поддержка Dolby Audio включена изначально, то «китайцы» такими материями не мыслят вообще. Если планируете когда-нибудь смотреть кино на смартфоне и не хотите сюрпризов в виде неработающего звука, устанавливайте альтернативный плеер.

И, наконец, для просмотра кино и телепередач бесплатно и без скачивания тоже нужен продвинутый плеер, потому что стандартный может не «сдюжить» громоздкие файлы и необходимость кэшировать их в реальном времени.



MX Player

Вариантов, в действительности, несколько: либо видеоплееры с «компьютерной» историей (BSPlayer, VLC), либо негласный лидер среди альтернативных видеоплееров — MX Player. Первые два не так загажены рекламой в бесплатной версии, как MX, зато MX Player чаще всех обновляется и самый «всеядный». Ну а тем, кому нужно без баннеров, придётся купить лицензионную версию, либо копать интернет в поисках MX Player со словом «Patched» в описании.

MX Player мы любим за то, что максимально экономит заряд аккумулятора в форматах, которые смартфон поддерживает изначально, и умеет воспроизводить вообще любой формат видео, который мобильник, в теории, не должен «понимать» и открывать. А ещё удобные жесты для того, чтобы подогнать видеокадр под дисплей, возможность увеличить громкость там, где стандартный плеер упрётся в ограничение, и поддержка нестандартных форматов аудио (ищите по словам «кодеки AC3 и DTS для MX Player»). Каким бы красивым и любопытным ни был ваш стандартный аудиоплеер, без MX/BS/VLC-плеера настоящим любителям кино и телепередач на Android будет тяжело.

Замена «Галерее» — QuickPic

Каждое предустановленное приложение для просмотра картинок в Android ужасно по-своему. Какие-то из них долго открывают картинки или прорисовывают превью, другие загаживают систему обложками альбомов аудио или какими-то «потрохами» игр, в третьих банальные действия (передать файл, переместить его или отредактировать) сопряжены с мучениями. А главное — в каждом новом мобильнике файлы аудио и видео «выпрыгивают», открываются и управляются по-своему.



QuickPic

Если вас утомила такая чехарда — устанавливайте QuickPic. Это бесплатное приложение, появилось оно в годы, когда из-за «свистелок и перделок» в галереях дорогостоящие многоядерные смартфоны слишком медленно открывали картинки. Дешёвые телефоны открывали картинки ещё более мучительно, и QuickPic стал легковесной альтернативой стандартной галерее.

С тех пор «БыстроКартинка» тоже растолстел, но стандартные галереи научились работать медленно на новых процессорах, а по скорости открытия пачки картинок, удобству поиска, установки картинки на «обои», и возможности скрыть лишнее/неприглядное от посторонних глаз QuickPic лучше всех аналогов.

Замена «Google-картам» — Яндекс.Карты

Комментировать здесь особо нечего — Google, конечно, молодцы, и теперь редко несут чушь даже в глубинке (а ещё Google собирает данные у «народных экспертов», и поэтому прогрессирует). Но так уж исторически сложилось, что Яндекс гораздо лучше осведомлен о застройке и магазинах в регионах, лучше знает о расположении остановок транспорта и прокладывает пешеходные маршруты даже с учётом узких улочек, о которых Google даже не догадывается. Да и просто ведёт себя менее нервно, когда сигнал GPS оставляет желать лучшего.



Яндекс-карты

Замена будильнику — Sleep as Android

Чёрт с ними, с фазами сна, оптимальным режимом пробуждения на основании малочувствительных датчиков мобильника, Sleep as Android полезен другими, гораздо более обыденными вещами:

Клавиша «идеально» вместо точного времени . То есть, при установке будильника можно нажать «мне нужно столько, чтобы выспаться». То есть +7-8 часов (в зависимости от ваших настроек).

. То есть, при установке будильника можно нажать «мне нужно столько, чтобы выспаться». То есть +7-8 часов (в зависимости от ваших настроек). Плейлист будильников. Если вам ужасно осточертели все стандартные мелодии будильников, качайте новые, которые создавали для других смартфонов (хотя бы отсюда), добавяйте в папку «alarms» во внутренней памяти смартфона, а потом отмечайте галочками как мелодии в Sleep as Android. Это гораздо лучше, чем ощущать, как к горлу подкатывает тошнота, а в голове расплескивается ненависть от одного и того же рингтона поутру.



Sleep as Android

Гибкая настройка дрёмы «сейчас, ещё 5 минут». Сначала большой интервал, потом чуть меньше, а на третий раз — уже подъём.

«сейчас, ещё 5 минут». Сначала большой интервал, потом чуть меньше, а на третий раз — уже подъём. Какая-никакая статистика. Чтобы знать, насколько всё плохо у вас со сном обстояло на этой неделе, и сколько часов вы спали в действительности, а не ворочались в кровати.

В общем, не панацея, но гораздо лучше стандартного приложения, которое «умеет звонить — умеет не звонить».

Замена файловому менеджеру — ES Проводник

Если вы не знаете, что такое файловый менеджер, лучше даже не начинайте интересоваться. Всем остальным, кто уже «испорчен» многолетней работой с компьютером, лучше не ограничиваться стандартным примитивным файлменом, а ставить классику работы с файлами — ES Explorer.



ES Проводник

Не только для того, чтобы вырезать/вставлять/переименовывать файлы и папки, но и для других прикладных задач. Например:

Возможность найти, чем конкретно захламлен ваш телефон, с помощью «анализа накопителя». Сколько гигабайт у вас занято картинками, сколько музыкой, сколько приложениями или видео — сразу видно. Какие папки самые увесистые и все файлы по убыванию их размера на внутренней памяти/microSD. Вручную вы не захотите в этом разбираться, а более удобных инструментов для того, чтобы «огласить весь список» на Android, пожалуй и нет.

Передача файлов при помощи Wi-Fi. Гораздо быстрее, чем посредством Bluetooth. Нужно только, чтобы в обоих смартфонах был установлен ES Проводник.

Если у вас дома есть роутер с разъёмом USB для накопителей, можете воткнуть в него флэшку или жёсткий диск с фильмами, чтобы потом смотреть эту коллекцию при помощи Wi-Fi.

Замена Диктофону — Smart Voice Recorder

Если вы используете диктофон не для того, чтобы дурачиться или оставлять самому себе голосовые послания, установите более надёжное и совершенное приложение, чем вам предлагает оболочка в Android. Smart Voice Recorder радует тем, что не прекращает работать даже во время разговора по телефону, сам пропускает тишину, пишет файлы не час, не два, а «до победного конца». И по качеству звука тоже лучше, чем стандартные диктофоны в большинстве мобильников (об аудиофильских вариантах наподобие LG V20/G6 не говорим — это исключения).



Smart Voice Recorder

Замена стандартному приложению YouTube — OG YouTube

Всё тот же YouTube, только с возможностью скачивать файлы (если вы хотите смотреть видео в дороге, где сотовая сеть то есть, то исчезает) и умением работать в фоне или при выключенном экране (пригождается, если вы не смотрите видео, а просто слушаете музыку, которую кто-то выложил в YouTube). Да и возможность скачать отдельно музыку, а не музыку в формате видео, тоже полезна.



OG YouTube