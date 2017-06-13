Лучшие приложения и игры для Android, которых нет в Google Play

Телевидение не ограничивается «Первым каналом», а приложения для Android-мобильников есть не только в Google Play. Мы расскажем о лучших «подпольных» играх и программах, ради которых стоит включать установку из «неизвестных источников» в вашем смартфоне.

Любые фильмы, телепередачами и мультфильмы бесплатно

Самый удобный и надёжный способ добыть любимый фильм, сериал или телепередачу — засесть за компьютер, найти торрент-трекер, выбрать подходящий по объёму файл, дождаться раздающих, и после скачивания смотреть кино на кресле перед ПК, или снова ждать, пока файл запишется на флэшку для ТВ или мобильник.

А можно сразу же, не вставая с кровати/не отходя от очереди в поликлинике смотреть видео онлайн — от чёрно-белых кинокартин прошлого до самых новых выпусков сериала или ток-шоу. В Google Play есть приложения под такие задачи, но все они требуют ежемесячной подписки и уж точно не позволят вам скачать файл на смартфон, чтобы потом смотреть его в стандартном видеоплеере.

Альтернативные «кинотеатры» для Android просто берут готовые видеофайлы с сайтов «смотреть онлайн бесплатно в высоком качестве», поэтому приводить ссылок на приложения мы не будем, но расскажем, что стоит искать:

VideoMix — немолодое и уже полузаброшенное приложение для просмотра онлайн-видео. На смартфонах с Quad HD-дисплеями выглядит жутковато, но главное, что работает! Файлы VideoMix собирает с 5 сайтов, кроме описания и самих фильмов в «карточке» есть ссылки на torrent-файлы, «Кинопоиск» и список актёров. Из этого списка можно нажать на ФИО актёра и увидеть, что ещё в VideoMix есть с его участием. А ещё есть толковый поиск и каталог по жанрам и году выпуска.



VideoMix

Проблемы тоже наличествуют: некоторые ссылки на фильмы «мёртвые», из некоторых источников видео открывается, но без возможности перемотки (фильм просто начинается сначала, если вас угораздило его «перемотать». Зато по количеству редких записей, наподобие «Спокойной ночи, малыши!» за 1990-х гг., и возможности найти то, что удалено у конкурентов, старый VideoMix лучше новых двух своих аналогов.

HD VideoBox — красивый и современный «подпольный кинотеатр». Оформлен по последней андроид-моде (в стилистике Android 7.0), постоянно обновляется, легко позволяет скачать файл из любого источника. В VideoMix скачивание не в torrent, например, всегда давалось хлопотно.

Четыре раздела (фильмы, сериалы, мультфильмы, мультсериалы) и странная работа с источниками видео. Описание фильмов и мультфильмов приложение берёт с одного и того же сайта, а доступные для просмотра и скачивания файлы предлагает сразу из пяти сайтов.



HD VideoBox

Поиск, сортировка по жанру, году или даже стране производства на месте, есть даже возможность отсортировать видео по популярности и смотреть то, что выбирают коллеги-любители кино «бесплатно без SMS».

HDSerials — примитивное с виду, но укомплектованное сериалами по самое не балуй приложение. От аналогов отличается продвинутым поиском (например, «покажи-ка мне сериалы 1980-1990 годов с рейтингом Кинопоиска не ниже 7») и комментариями пользователей (чаще всего — психически неуравновешенных персонажей). Жаль, что де-факто приложение чаще не работает, чем работает. Ищите как можно более новую версию, чтобы застать HDSerials в работоспособном состоянии и добром здравии.

LazyMediaPlus — монструозное по количеству источников приложение с интерфейсом, в котором сломит ногу не только чёрт, но и Android-энтузиаст. Разрабатывалось с прицелом на ТВ-приставки под управлением Android, поэтому на экране смартфона к нему нужно привыкнуть. К тому же, часть источников регулярно попадает под блокировку, и у вас есть риск найти фильм, открыть его описание, перейти к файлам — …а файлов-то нету!

Если же вы ко всему этому привыкните — получите приложение с самыми качественными видеофайлами (вплоть до Blu-ray rip), встроенной «качалкой» файлов, большим каталогом (даже аниме полно!) и постоянными доработками самого приложения.

YouTube в высоком качестве и с возможностью скачать видео

Крупнейший видеохостинг в мире набит нелепыми ограничениями сверх меры: мало того, что вы не можете выбрать видео в действительно высоком качестве, если в вашем смартфоне HD-экран, так ещё и смотреть видео можно только качественным интернетом наизготовку, без запаса на случай, если сотовая сеть (в дороге, например) исчезнет на несколько минут.

И это странно, потому что, во-первых, в «Европах и Америках» качество интернета не лучше, чем в российских районных центрах, а во-вторых, Google прекрасно понимают, что сохранять видео с YouTube необходимо, и даже разработали приложение для этого… но скачать его можно только в Индии. При этом приложение требует входа по номеру сотового телефона и войти в свою учётную запись (чтобы смотреть свои рекомендации и подписки) нельзя в принципе.

Поэтому приходится использовать альтернативы. Сейчас их две: TubeMate и OG YouTube.

TubeMate — на лицо ужасное, доброе внутри приложение для скачивания файлов из YouTube, Facebook и малоинтересных в России Vimeo с Dailymotion. «Кусочек браузера» со ссылками на мобильные версии сайтов и «прикрученной сверху» клавишей для скачивания видеороликов.



TubeMate

Зато он жэстачайшэ, в любых условиях и при любом уровне приёма сети скачивает файлы в несколько потоков. То есть, качает с максимально возможной для вашего мобильника и оператора скоростью, не теряет соединение и «склеивает» звук с видео (YouTube для файлов в 1080p, 1440p и 2160p выдаёт их раздельно) конвертером прямо на смартфоне. Эффективная штуковина, как ни крути.

OG YouTube — «Old Good YouTube» или «Старый Добрый Ютьюб» изначально конструировали не как средство для того, чтобы качать файлы, а как вариант для тех, кому не понравились эксперименты с обликом приложения YouTube, которые затевал Google. То бишь, OG были «законсервированными» во времени, но работоспособными версиями для мобильных староверов.



OG YouTube

И уже потом проект разделился на версии для консерваторов, и на модифицированные «по самые помидоры» новые версии приложения YouTube. Насколько модифицированные? А вот настолько:

Жесты для регулировки яркости и громкости при просмотре видео (как в MX Player)

Скачивание видео с YouTube в любом разрешении (хоть в 4K, даже если у вас смартфон с 800x480 пикселей на экране) и с возможностью выбрать качество аудиодорожки. Можно даже просто скачать звук в формате MP3, если на YouTube выложили песню.

Возможность воспроизводить видео, когда приложение свернуто или выключен экран. Опять же, чтобы не останавливалась музыка.

Все новшества официальных версий приложения YouTube в отдельно стоящем приложении.

Перевод текста в иностранных приложениях, отключение рекламы, бесплатная «покупка» стикеров в мессенджерах

Отдельная категория приложений вне Google Play — инструменты взломщиков и противникам приложений по типу «что дали — то и ешь, мы ни за что не отвечаем». Случаются и исключения (программы для разгона процессора или резервное копирование в Titanium Backup), но чаще всего такой софт приходится добывать «из-под полы».

Имейте в виду, что беда не приходит одна, а в «заводской» поставке Android нельзя ковыряться в одном приложении с помощью второго. А вот с root-правами — можно! Поэтому вам почти всегда придётся получить рут-доступ перед тем, как перелопатить под себя готовые приложения назло их создателям.

С правами суперпользователя можно повеселиться даже с помощью софта из Google Play, но раз уж мы сегодня ведём речь о «запретных» приложениях, помните о следующих инструментах:

LuckyPatcher — приложение, которое умеет взламывать любой установленный софт в пару нажатий. Изначально разрабатывалась для того, чтобы пираты могли удалить проверку лицензии из приложений, которые пока не взломали до уровня «RePack», то есть, не подали на блюдечке.

Но не пиратством единым — из программ можно убрать показ рекламы (если софт больше не поддерживается, а вы уже когда-то донатили на бесплатную версию, почему бы и нет?) или «обманывать» игры, которые принуждают вас платить за внутриигровые предметы (микротранзакции должны умереть!). Таким же образом можно «натравить» LuckyPatcher на мессенджеры, в которых пользователей обязали покупать стикеры вместо возможности устанавливать свои собственные. Или назначить сторонний лаунчер системным, если смартфон нравится, а как выглядит система — нет.



LuckyPatcher в бою

С помощью него же можно обходить защиту некоторых приложений, которые отказываются работать под предлогом «слышь, у тебя root-права/нестандартная прошивка — купи себе нормальный смартфон, голодранец!» (не будем показывать пальцем на зелёный банк). Да много чего ещё можно творить с таким инструментарием на смартфоне, главное — всегда ищите последнюю версию приложения, в ней с большей вероятностью будет подходящий для новых приложений патч.

Xposed Framework — сам по себе ничего не делает, потому что это платформа, на которую можно «нанизывать» модули. Модули — это такие файлы, которые подменяют или дополняют стандартные части прошивки.

Ничего не понятно? Тогда вот примеры:

Перевод любого приложения, в котором нет русского языка «из коробки». Скачиваете модуль, устанавливаете, запускаете. Отмечаете галочками приложения, которые нужно перевести. Включаете приложения, и вуаля опаньки — великий и могучий!



С модулем AllTrans можно переводить приложение на русский с любого языка

Внедрение функций из новых версий Android в старые. Не перепрошивка на новый Андроид (её для вашего смартфона может и не существовать в природе), а именно «пересадка потрохов». От оформления до голосового помощника Google Assistant на смартфонах, где ему на роду было написано не функционировать.



Не обязательно ждать прошивки на Android 7 чтобы получить такой же интерфейс (модуль N-ify)

Управление списком «поделиться с помощью…» . Можно убрать бесполезные для вас пункты или добавить новые.

. Можно убрать бесполезные для вас пункты или добавить новые. Дублирование приложений . Например, чтобы «сидеть ВКонтакте» сразу с двух учётных записей.

. Например, чтобы «сидеть ВКонтакте» сразу с двух учётных записей. Ambient Display. Чтоб как в Моторолах: достаёшь смартфон из кармана — он это «чувствует» и на всякий случай включает часы со счётчиком уведомлений. Кладёшь обратно в карман — выключает дисплей.



Умный Ambient Display можно установить для любого смартфона

Разблокировка сканером отпечатков всегда . Без «диктатуры», с которой после перезагрузки нужно вводить PIN-код.

. Без «диктатуры», с которой после перезагрузки нужно вводить PIN-код. Защита от запуска приложений сканером отпечатков . Даже если таких функций не было в прошивке. Неубиваемая, без возможности удалить её стандартными средствами.

. Даже если таких функций не было в прошивке. Неубиваемая, без возможности удалить её стандартными средствами. Прокси-сервер для отдельных приложений . Полезно, если доступ к сайту, к которому обращается приложение, не работает. Можно добавить промежуточный узел и в настройках Android, но тогда вообще все приложения начнёт ломиться через него в интернет, и это будет медленно. С Xposed это можно делать выборочно.

. Полезно, если доступ к сайту, к которому обращается приложение, не работает. Можно добавить промежуточный узел и в настройках Android, но тогда приложения начнёт ломиться через него в интернет, и это будет медленно. С Xposed это можно делать выборочно. Отключение рекламы в ленте ВКонтакте . Да, есть такой модуль.

. Да, есть такой модуль. Обход ограничения на использование Android Pay на смартфонах с root-доступом.

Разумеется, для таких вольностей вам понадобится рут. Те, кто всё-таки отважится взломать свой смартфон ради новых функций, могут изучить полный список модулей Xposed и подобрать для себя что-то подходящее.

Улучшенные версии игр и читы

С играми на Google Play, стоит признать, дела обстоят неплохо — разработчики заботятся о том, чтобы их детища работали даже на старых мобильниках, платных игр сейчас намного меньше, чем бесплатных, вопиющих случаев несовместимости не было давно. Но есть нюансы.

Например, иногда игра просто берёт и исчезает из Google Play навсегда. Так было с Flappy Bird, например. А фанатам RPG стоит помнить, что многие игры этого жанра никогда не выходят за пределы Китая/Японии и есть только в «местных» магазинах приложений. Например, QooApp. Правда, без хотя бы примерного понимания иероглифов вам будет тяжело играть в азиатское «мочилово».



QooApp — верный способ найти раритетные японские, корейские и тайваньские RPG. Бесплатно

На Google Play для «обычных» смартфонов отсутствуют как класс модифицированные или портированные с ПК игры. Например, для Android можно найти полноценный Doom 3, который в 2004-2005 году «клал на лопатки» самые мощные компьютеры. Или установить реально существующие автомобили для GTA Vice City и San Andreas. Для San Andreas можно, кстати, даже добавить игру по сети, которую тоже конструируют энтузиасты.



Doom 3 порядком устарел на компьютерах, а вот в смартфонах он до сих пор впечатляет

И, конечно, читы! Да, это подло и безнравственно, но только если вы получаете преимущество над реальными игроками, а не проходите игру своими силами в оффлайне (да и онлайн-игры почти никогда не взламывают).

И, будем откровенны, концепция «плати, чтобы победить» гораздо более гнусная, чем взлом игры своими силами или покупка полной версии с «DLC», как это принято на ПК и консолях.



GTA San Andreas с модами и мультиплеером играется веселее

Поэтому открыть все автомобили/уровни игры/уровни сложности/тонны игровой валюты — ну и что же тут криминального, как поёт Аллегрова?

Инструментов для взлома игр — бездна! Самые элементарные — Lucky Patcher (в котором вы выбираете — «взломать вот здесь») и Titanium Backup (который просто восстанавливает набор файлов игры с чужого смартфона). Есть и аналог Artmoney, то есть программа, с которой взламывать игры можно будет «на лету»: подсмотрел сумму игровых денег, нашёл эту же цифру в GameCIH, подменил в нужном сегменте игры — «прокачался» тут же или изменил скорость игры.

На практике всё не так элементарно и нужен root, но взлом игр на Android возможен и он процветает. Дерзайте!

Качественный звук на дешёвом смартфоне

Программное обеспечение не решит всех проблем аудиотракта, если смартфон играет в наушниках плохо, но хотя бы скрыть недостатки звучания стоит попытаться. Особенно это актуально для мобильников под управлением чипов MediaTek (за исключением Meizu MX-серии, разве что) и всех смартфонов Huawei до 2016 года выпуска (Kirin — проблемные чипы по качеству звука).

Если вы слушаете музыку только с карты памяти — проще не заморачиваться, а установить навороченный аудиоплеер (Poweramp, например) и отрегулировать эквалайзером звук до приемлемого уровня. А вот если вы предпочитаете слушать музыку онлайн, советую установить системный эквалайзер, кроме накрутить «правильный» звук для всех соцсетей в одночасье.

Даже эквалайзер из дорогих смартфонов для аудиофилов можно установить в любую модель

Почти все приложения для точной регулировки звука из «породистых» смартфонов можно имплантировать в любой андроидофон: Waves MaxxAudio, Dolby ATMOS, ViPER4Android, DSP Manager, Beats audio — что угодно.

Почти наверняка после установки этих приложений вы сможете выжать более качественный звук из недорогого смартфона, нежели «с завода». Другое дело, что для установка будет достаточно рискованной: для того, чтобы отправить на трон верховного «повелителя звука», придётся добывать root-права, и молиться во время установки. Ведь никто не знает, через какие «труднодоступные места» работает звук в прошивке конкретно вашего смартфона, и какие «глюки» вылезут из-за столкновения американского приложения Dolby с китайской самодеятельностью поверх Android. Будьте морально готовы прошить смартфон на «родную» прошивку, если что-то пойдёт не так.