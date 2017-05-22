5 программ, которые спасут вас от прокрастинации

Широкополосный доступ в интернет, социальный сети, видеохостинги и просто интересные медиапорталы — настоящий шведский стол для людей, которые склонны прокрастинировать. Каждый день вы обещаете себе, что вот завтра-то не будете отвлекаться во время рабочего дня, но вновь и вновь находите себя посреди бессмысленного листания ленты Facebook. Мы расскажем вам о приложениях, которые помогут вам сохранять фокус на важных задачах. Прочтите это сегодня. Не завтра.

SelfControl



Вместо тысячи постов

Операционные системы: masOS

Сайт разработчика: http://selfcontrolapp.com/

Цена: бесплатно

Простая, но очень эффективная программа. Для того, чтобы начать работать с ней, вам нужно всего лишь заполнить лист сайтов, на которые вас бесконтрольно тянет. Для вашего удобства в приложении уже есть список из популярных «отвлекающих» порталов вроде YouTube, 9gag, Buzzfeed и так далее.

SelfControl позволяет заблокировать доступ к сайтам на время от 15 минут до 24 часов. А что делать, если вы отвлекаетесь вообще на всё подряд? Для этого у приложения есть белый список. Другими словами, в него вы вносите сайты, к которым разрешаете себе доступ, а заблокирован будет весь остальной интернет. Очень удобно, когда вы точно знаете, с каким источником будете работать. К сожалению, SelfControl работает только на macOS.

Freedom



Freedom

Операционные системы: Windows, macOS, iOS

Сайт разработчика: https://freedom.to/

Цена: $2,42 в месяц

Freedom — это более красивый и функциональный аналог SelfControl. Выглядит современно, поддерживает работу с Windows, macOS, iOS, однако стоит денег. В нём вы можете, например, создавать разные списки, а не придерживаться одного. Кроме того, в нём можно не просто задать таймер, а задать расписание, если вы знаете наперёд, когда вам нужно сфокусироваться, а когда можно и расслабиться.

Используя один и тот же аккаунт, вы можете установить приложения и на другие свои устройства, что даст вам возможность синхронизировать настройки. К тому же, у вас уже не получится отвлекаться с помощью iPhone или iPad — приложение доступно и для них.

Cold Turkey



Cold Turkey

Операционные системы: Windows, macOS, Android

Сайт разработчика: https://getcoldturkey.com/

Цена: бесплатно

Cold Turkey позволяет вам примерно то же самое: блокировать сайты, которые так и манят на них зайти в рабочее время, или перед сном, или в любой другой неподходящий момент. Здесь также есть расписание для тех, кто заранее знает, когда можно отвлекаться, а когда нет. Интересная особенность приложения состоит в том, что вы можете полностью заблокировать себе доступ к ПК. Это должно помочь тем, кто каждый вечер перед сном заходит в интернет «на 5 минут», а выходит час, два и более спустя. Приложение, кстати, не выглядит кустарной самоделкой, что также плюс.

Forest



Forest

Операционные системы: iOS, Android, также работает в браузере Chrome как расширение

Ссылка: https://forestapp.cc/

Цена: бесплатное

Небольшое мобильное приложение, которое помогает вам засекать время, в течение которого вы добровольно остаётесь сфокусированным на какой-либо задаче. Чтобы тяжелее было отменить таймер, разработчики придумали нечто вроде игры. Начиная отсчёт, вы сажаете маленькое симпатичное виртуальное дерево, которое умрёт, если вы прервёте таймер раньше времени. В течение дня вы можете прямо-таки усееть виртуальное поле деревьями. Само приложение бесплатное, а вот за разные экзотические виды деревьев придётся платить. Forest рассчитано в основном на мобильные платформы: macOS и Android. Но также есть расширения для браузера Google Chrome, которое имеет чёрный и белый список сайтов.

StayFocusd



StayFocusd

Операционные системы: расширение для Chrome

Сайт разработчика: [нет]

Цена: бесплатно

Если вы не хотите никаких деревьев, никаких приложений для каждого своего девайса, ничего усложнять и, в том числе, не хотите платить, то есть прекрасное решение — StayFocusd. Это достаточно минималистичное расширение для Google Chrome. Главное, что оно имеет всё, что нужно: возможность создать список неугодных сайтов и таймер. Или, наоборот, заблокировать всё, кроме сайтов, нужных по работе. Что любопытно, таймер в нём работает немного иначе. В нём вы указываете время, которое можете провести на «фейбуках» в течение дня. Когда время истечёт, то вам останется только работать, работать, работать. Вместо расписания в нём можно настроить во сколько включается ограничение, и во сколько заканчивается.