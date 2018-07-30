Как оформить каско и любую другую страховку со смартфона

Ваша машина нравится не только вам, но и угонщикам, а дорожная обстановка в последние годы настолько напряженная, что лучше страхование и возможность получить квалифицированный ремонт, чем «шрамы» на кузове и постоянная тревога за рулём. И если на пути к страхованию вас останавливала трата времени и сил на оформление документов, то это уже в прошлом — «Ингосстрах» выпустил приложение IngoMobile, с которым можно застраховать что угодно с одним лишь смартфоном в руках и доступом в интернет.

Достаём смартфон — получаем страховку

В этом и суть умных телефонов: не нужно мчаться к компьютеру, чтобы прочитать документы, нет необходимости носить в кармане наличные, если товары можно оплатить касанием устройства, не нужно распечатывать карты и расписания, потому что их можно просмотреть в приложении. А теперь даже целая страховая компания под рукой!

Чтобы приобрести полис при помощи одного лишь смартфона, понадобится установить приложение IngoMobile для iOS или Android. Всё! Теперь вы уже можете оформить страховку, где бы вы ни находились. Вот как, к примеру, выглядит оформление каско для автомобиля:

Кто водит и какая машина

Запускаем приложение, вводим паспортные данные и защищаем вход PIN-кодом или отпечатком пальца. Безопасности много не бывает!

Данные водителя и автомобиля в приложении IngoMobile

После этого заполняем основные данные о себе (семейное положение, дети, водительский стаж) и автомобиле (марка, модель, двигатель, тип сигнализации, пробег). Никакого ручного ввода, только готовые варианты ответов. База данных настолько большая, что в ней уже есть все комплектации автомобиля, нужно только выбрать необходимую и обозначить пробег. Это очень экономит время.

Тариф на любой кошелёк

В IngoMobile есть все варианты каско, отсортированные по цене, — выбрать среди них подходящий по условиям обслуживания не сложнее, чем отрегулировать яркость экрана на смартфоне. А если хотите дополнить стандартный пакет услуг, например, технической помощью на дороге или вызовом такси, эти опции можно подключить отдельно, даже к бюджетному тарифу страхования.

Документы достаточно «щёлкнуть» на камеру смартфона

Данные из документов для оформления страховки (паспорт, свидетельство о регистрации, права, ПТС) не нужно заполнять вручную, не нужно отправлять заверенные копии почтой. Достаточно сфотографировать документы на камеру смартфона, а приложение распознает все необходимые цифры и поля автоматически.

Подача документов в приложении IngoMobile

Осмотр автомобиля по фото

Почти такая же, как при аренде автомобиля, но чуть более подробная процедура. Вы фотографируете машину с нескольких ракурсов, а приложение помогает и показывает направляющие линии, чтобы сделать самое подходящее фото для изучения кузова.

Фотоосмотр автомобиля в приложении IngoMobile



Фотографировать автомобиль легко, приложение подсказывает, как подобрать верный ракурс



Показываем автомобиль по видео

Финальный шаг перед получением страховки – показать автомобиль специалисту страховой. Но не при личной встрече «в послеобеденное время в будний день», а в удобное для вас время прямо через камеру смартфона!

Уточняете дату видеоосмотра машины и получаете звонок прямо в IngoMobile (никаких мессенджеров, добавлений контактов, авторизаций и т.д.). После этого направляете камеру на автомобиль, обходите её и подносите телефон чуть ближе, если собеседник попросит показать что-нибудь крупным планом. И всё это можно делать, как и когда вам будет удобно.

Страхование проще, чем общение в чатах

После видеоосмотра можно сразу оплатить страховку онлайн и получить полис в приложении и на электронную почту. И всё это быстрее, чем настроить компьютерную игру перед первым запуском.

И еще один приятный момент – после первого оформления полиса большинство данных уже не придётся вводить повторно. Их можно будет использовать, чтобы в дальнейшем застраховать себя или близких в путешествиях, оформить страховку на квартиру, дом или застраховать ипотеку почти настолько же быстро, как отправить деньги на счёт мобильного телефона. Есть в приложении и инструкции, что делать, если страховой случай все же произойдет, необходимые телефоны и адреса.

Дополнительные функции приложения IngoMobile

Вызвать такси или сделать банковский перевод с помощью смартфона уже стало неотъемлемой частью нашей жизни. А теперь точно так же можно быстро и без проблем оформить страховку – достаточно скачать IngoMobile.

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