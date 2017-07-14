Как перевести другу деньги по номеру телефона: обзор сервиса и приложения «МТС Деньги»

Ferra.ru, 

Чтобы перевести другому человеку деньги, не нужно знать банковские реквизиты его счёта, не нужно даже знать номер его карты. Достаточно знать номер телефона получателя и установить приложение «МТС Деньги» на телефон. Рассказываем о новом и самом простом способе переводить деньги.

Зачем это нужно

Наличные постепенно уходят из нашей жизни, но ситуаций, когда нужно передать кому-нибудь небольшую сумму — море. Например, вы пошли с коллегой на обед, но забыли кошелек — он заплатит, но долг нужно вернуть. Или вы скидываете на подарок общему другу. Или помогаете родителям, которые живут в другом городе. Или просто готовы одолжить соседу денег до зарплаты, но ближайший банкомат — где-то у метро, а уже вечер и вы в домашних тапочках.

Хорошо, можно обойтись и без наличных, но даже перевод через интернет-банк (если ваш банк дорос до такого торжества цивилизации) — та еще морока. Особенно, если вы с другом — клиенты разных банков, ведь тогда к сложностям прибавляется ещё и солидная комиссия.

И что еще приятно, сервис доступен не только для абонентов МТС.

Как работают переводы в «Кошельке МТС Деньги»

Не имеет значения, какой у получателя денег банк, каких платёжных систем его карты, не важно, какой у него сотовый оператор.

Для перевода нужно ввести номер телефона получателя, и сразу после отправки тот получит SMS-сообщение. Ему достаточно будет войти в личный кабинет «Кошелька МТС Деньги» (ссылка будет в сообщении) и самостоятельно решить, куда зачислить средства: оставить в «Кошельке» на будущее, перевести на карту любого банка, положить на телефон, оплатить коммунальные услуги или, скажем, пополнить карту «Тройка». Вообще, в базе самого сервиса «МТС Деньги» есть больше сотни пунктов, включая провайдеров, страховые компании, банки, соцсети, спутниковое телевидение и даже семь десятков онлайн-игр. В общем, всё то, что вы, возможно, привыкли оплачивать через терминалы.

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Как подключиться

Самый простой способ — скачать мобильное приложение, которое работает на iOS и Android. Процедура регистрации сводится к вводу номера телефона и подтверждению кодом из проверочного SMS. После этого доступны все функции.

Можно обойтись и без смартфона — сервис доступен на сайте https://payment.mts.ru.

МТС Деньги
Сайт МТС Деньги

Автор
Ferra.ru
Теги
мтс деньги переводы

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