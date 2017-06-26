Разбираемся: могут ли Telegram заблокировать и почему

Глава Роскомнадзора вступил в полемику с Павлом Дуровым, угрожая блокировкой сервиса Telegram. Сегодня несколько телеканалов выпустили сюжеты об использовании «Телеграма» террористами. Выясняем, за что именно собираются заблокировать мессенджер.

Почему Telegram могут заблокировать?

Руководство Telegram не отвечает на запрос Роскомнадзора и не сообщает информацию, которая нужна для внесения сервиса в реестр. Запрос не попал в папку «Спам», Павел Дуров знает о запросе и даже вступил в публичную переписку с ведомством.

Что это за реестр мессенджеров?

В российском законе (149-ФЗ) есть понятие организаторов распространения информации в сети интернет, будем называть их ОРИ. К ним относятся в том числе и мессенджеры. У ОРИ есть ряд обязанностей. Казёным языком они описаны в статье 10.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а мы перескажем по-русски. Итак, ОРИ обязан:

зарегистрироваться

год хранить на территории России логи с информацией о фактах отправки сообщений и звонков (а с 1 июля 2018 года — и сами сообщения и записи звонков)

передавать логи следственным органам по запросу

передать ФСБ ключи для расшифровки сообщений, если используется шифрование

Иначе говоря, Telegram не выполняет первое из требований закона, и за это Роскомнадзор должен будет его заблокировать. Если же сервис зарегистрируется, то невыполнение других требований станет вопросом административного дела, и тогда решение о блокировке будет принимать уже суд.

О какой информации для внесения в реестр идёт речь?

Ничего секретного в анкете нет, она доступна на странице Роскомнадзора (применимая для Telegram анкета появится, если выбрать заявителя «Иностранная организация»). Нужно передать название, адрес, контактные данные и налоговый идентификатор заявителя, а также информацию о самом сервисе: доменные имена, адреса электронной почты администраторов и хостеров.

Кто решает, что мессенджер нужно внести в реестр?

Роскомнадзор направляет уведомление ОРИ, если сам получит запрос от органов следствия или от ФСБ.

А другие мессенджеры уже включили в реестр?

Далеко не все. В реестре уже есть Одноклассники, ВКонтакте, Агент.Mail.ru, а также WeChat, который успели заблокировать, а потом разблокировать. Сервисов WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage нет в реестре ОРИ, а отправлял ли им запрос Роскомнадзор — не известно.

А Telegram действительно пользуются террористы?

Да. А еще наркоторговцы, мошенники и коррупционеры. Еще они пользуются компьютерами, интернетом, многие из них смотрят телевизор. Известно, что террорист, который взорвался в метро и по данным ФСБ переписывался в Telegram, пользовался также общественным транспортом — как минимум один раз.

На самом деле, Telegram — один из множества сервисов, подходящих для преступной переписки. В этом он не лучше и не хуже, чем, например, WhatsApp или Viber. При этом «Телеграм» действительно популярен на Ближнем Востоке. Кстати, Telegram самостоятельно и с подачи местных властей блокирует террористические каналы. Основная же аудитория мессенджера — обычные пользователи, обсуждающие планы на вечер, отправляющие друг другу фотографии котиков и смешные гифки.

Если Telegram внесут в реестр, ФСБ сможет читать переписку пользователей?

Нет. Telegram для секретных чатов использует так называемое оконечное шифрование: сообщения закодированы, а расшифровать их может только получатель — ключ для расшифровки есть у него и ни у кого другого. Даже у самого Telegram. По такому же принципу работают, например, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger.

Выходит, их всех тоже заблокируют?

Обязанность передавать «информацию, необходимую для декодирования … сообщений» у них действительно есть, и они действительно не могут её исполнить. Пока что Роскомнадзор не заблокировал ни один мессенджер за невыполнение этого пункта закона. Вероятно, требуются правки со стороны законодателя. Пока что мессенджеры могут попытаться аппелировать к формулировке: в ней есть слово «необходимой», а не «достаточной». До разрешения неопределенности любой мессенджер с оконечным шифрованием находится под угрозой блокировки.

Но ведь можно подключиться через VPN!

Можно. Но среди пользователей мессенджера не так много технически подкованных людей, как, например, среди аудитории торрентов. Они, скорее всего, просто станут общаться через другие сервисы. Процесс оттока может стать лавинообразным: даже самые крепкие и прорывные перестанут запускать Telegram, если там не с кем будет поговорить.

А Герман Клименко правда сказал, что в России самый популярный мессенджер — ICQ?

Нет. Клименко сказал так:

«Что касается замены Telegram, на что-то другое, то в России только их функционирует более 30. Самый известный из них ICQ. Я пользовался Facebook и вполне сейчас использую “ВКонтакте”, ICQ» (цитата по РИА)

В действительности, самый популярный в России мессенджер — WhatsApp.