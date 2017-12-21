Скидки, фильмы, новости и общение за счёт Билайна — обзор приложения VEON

Прошло очень много лет, а сотовые операторы, как работали по принципу «связь оплачена — связь не оплачена», так и работают в том же духе в эпоху 4G-интернета. В лучшем случае вам предложат бесплатные подписки. И вдруг среди такой картины «Билайн» создаёт открытое приложение с бесплатными фильмами и скидками на товары, и дарит дополнительные мегабайты и кэшбек за его использование своим абонентам. Мы познакомились с VEON в подробностях, чтобы узнать, чем он полезен в реальной жизни, и нет ли подвоха во внезапном бескорыстии оператора.

Акции и бесплатные услуги для всех пользователей

Самый интересный раздел в VEON — скидки! Во-первых, они обновляются несколько раз в неделю и доступны без всяких лайков-репостов, «расскажи смешную историю и спляши на камеру» и прочих конкурсов-утренников. Готовые промокоды или QR-коды с условиями акции и сроком действия прямо в приложении: открыл — перешёл на сайт (или зашёл в магазин) — купил дешевле.

Во-вторых, Билайн добывает их специально для VEON. То есть товары за «полцены», бесплатные сервисы и остальные акции не фигурируют на официальных сайтах или в телерекламе — всё самое лучшее рождается внутри приложения.

Скидки в приложении VEON

В-третьих, скидки очень разнообразные. Кому-то пригодятся сниженные цены на технику в интернет-магазине, кто-то благодаря VEON купит по скидке товары или игрушки для ребёнка. Экскурсии, музеи, аренда автомобилей, музыкальные инструменты, продукты, поездки на такси, книги — каждые два-три дня в VEON появляются акции на любой вкус. При этом их не нужно даже «хватать и бежать» за покупками: как только скидка появится в приложении, можно добавить запись в избранное и вернуться к промокоду, когда на покупки появится время.

Лицензионные фильмы и музыка даром

Каждую неделю Билайн размещает в картотеке VEON один бесплатный фильм в высоком разрешении. Способы найти фильмы где-нибудь ещё в интернете никто не отменял, но часть сайтов уже не открывается из-за борьбы с пиратством, а из оставшихся нужно вычесть те, в которых управлять видеозаписями нужно с компьютера, и те, в которых детализация картинки и звука оставляют желать лучшего. В VEON видео по качеству и скорости загрузки такое же, как у пользователей платных онлайн-кинотеатров. Не говоря уже о том, что пользователи Билайна могут смотреть десятки гигабайт видео в этом приложении даже на самом дешёвом тарифе без абонплаты и пакета трафика.

Фильмы в приложении VEON

VEON совсем недавно появился на свет, но в списке фильмов есть и «народные» комедии, а для любителей хардкора, к примеру, есть… «Хардкор», боевик с видом от первого лица, и любимая критиками военная драма «28 панфиловцев».

За музыкальное ответвление в приложении сейчас отвечает сервис Deezer — пользователи VEON получают 3 месяца Premium-подписки на музыку, а внутри приложения Deezer выкладывает видеоролики с интервью и клипами при участии звёзд.

Новости и статьи на любой вкус

В отличие от новостных виджетов или пабликов в соцсетях, где бал правят перепалки политиков, VEON сгруппировал новостные каналы по видам хобби. Автомобили, киберспорт, фильмы/концерты/спектакли, семейные советы, здоровый образ жизни, мода, наука, шоу-бизнес — чего здесь только нет! И не обязательно ограничивать себя какой-то одной категорией — подписку можно оформить на несколько любимых тем и оставить в стороне всё, что не интересно. И сохранять любимые темы, чтобы прочитать их позже.

Новости и статьи в приложении VEON

Мессенджер тоже есть

Да, в VEON можно вести переписку или совершать звонки с использованием 3G/LTE и Wi-Fi. Регистрация завязана на номере телефона, как и в других современных мессенджерах — открываете в VEON адресную книгу и видите всех, кто его уже использует. А тех, кого в списке нет, можно найти по имени/фамилии (или псевдониму, кто как заполнил профиль во время регистрации).

Весь «джентльменский набор» для переписки в VEON уже есть — и набор эмодзи, и поиск по GIF-хранилищу не выходя из мессенджера, и возможность делиться фотографиями/видеозаписями.

Зачем нужна такая функциональность, если на любом смартфоне уже установлено минимум три приложения для переписки? Во-первых, VEON у абонентов Билайна будет работать всегда — даже на тарифах без включенных гигабайтов, даже при нулевом балансе, везде, где есть покрытие «жёлто-полосатого» оператора. А ещё это пригодится, если ребёнка угораздит купить себе «золотой меч 12 уровня» на оставшиеся на счету деньги.

Текстовый и аудио-мессенджер в приложении VEON

Во-второых, VEON пока единственный мессенджер, который не только не просит денег за полную функциональность, но и дарит дополнительные мегабайты к текущему тарифу. В зависимости от тарифа и региона пользователи VEON получат от 50 до 100 МБ за сутки. То есть, ежедневная переписка на тему «как дела» и «какая-то странная погода сегодня» выльется в 1,5-3 ГБ дополнительного трафика в тариф!

Личный кабинет абонента Билайна со скидками на связь

Ещё один плюс от использования VEON для абонентов «полосатого» оператора — самый новый, красивый и удобный вариант личного кабинета для управления тарифом, опциями и остатками услуг на счету. Приложения для того, чтобы управлять услугами, есть у любого, даже виртуального оператора связи, но Билайн не просто позволяет менять условия связи, но и проводит акции со скидками для абонентов. К примеру, сейчас, если подключить автопополнение счёта с банковской карты, 10% от этого платежа будут «прилетать сверху» на баланс в течение полугода. Если у вас подключен тариф с абонплатой 500 рублей в месяц, можете считать его тарифом за 450 рублей в месяц, потому что Билайн вернёт 50 рублей вам обратно на счёт.

Личный кабинет Билайна в приложении VEON

Всё и сразу

Настолько масштабного набора услуг и количества «бесплатностей» под покровительством сотового оператора в России ещё не было. В одном-единственном приложении VEON есть:

Специальные цены на товары и услуги, подарки для пользователей

Бесплатные фильмы для всех желающих. Тем более что видеозаписи, не расходуют трафик в тарифах Билайна

Лента новостей и статей, которую можно настроить по своему вкусу

Надёжный и быстрый мессенджер с возможностью делиться фото и видео

Личный кабинет для абонентов Билайна с дополнительными скидками на связь

Во времена, когда другие сотовые операторы пичкают абонентов платными подписками и «отправьте SMS чтобы получить рингтон», в VEON всё содержимое доступно бесплатно для всех желающих, а пользователи Билайна получают бездну бесплатного трафика внутри приложения и экономят на оплате трафика и звонков. Это первое в своём роде приложение за авторством операторов сотовой связи, в котором не оператор зарабатывает на абонентах, а абоненты экономят за счёт усилий оператора. Присоединяйтесь!

На правах рекламы