Toyota и Tesla прекратили свое сотрудничество

Компании Toyota и Telsa прекратили свое сотрудничество, сообщает издание Nikkei. Японский гигант принял решение самостоятельно заниматься разработкой и продвижением технологий для автомобилей на электрической тяге.

Доля Toyota в Tesla была продана.

Изначально японцы приобрели акции Tesla еще в 2010-ом году на сумму 40,5 миллионов долларов. Тогда Элон Маск (Elon Musk), руководитель Tesla, назвал партнерство с Toyota историческим событием. Однако, как видим, «история» довольно быстро закончилась.

Совместным продуктом Tesla и Toyota стал электрический кроссовер RAV4, разошедшийся скромным тиражом.

С 2016-го года у Toyota есть собственное подразделение по разработке электрокаров. Массовое производство серийных автомобилей состоится уже к 2020 году.