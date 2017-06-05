Toyota и Tesla прекратили свое сотрудничество

Компании Toyota и Telsa прекратили свое сотрудничество, сообщает издание Nikkei. Японский гигант принял решение самостоятельно заниматься разработкой и продвижением технологий для автомобилей на электрической тяге.

Доля Toyota в Tesla была продана.

Изначально японцы приобрели акции Tesla еще в 2010-ом году на сумму 40,5 миллионов долларов. Тогда Элон Маск (Elon Musk), руководитель Tesla, назвал партнерство с Toyota историческим событием. Однако, как видим, «история» довольно быстро закончилась.

Совместным продуктом Tesla и Toyota стал электрический кроссовер RAV4, разошедшийся скромным тиражом.

С 2016-го года у Toyota есть собственное подразделение по разработке электрокаров. Массовое производство серийных автомобилей состоится уже к 2020 году. 

Источник
Forbes
Теги
авто Tesla Toyota

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