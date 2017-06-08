Fisker EMotion будет стоить от 129 990 долларов

Электромобиль Fisker EMotion, представленный осенью 2016-го года и созданный дизайнером Хенриком Фискером (Henrik Fisker), можно будет предзаказать уже 30 июня на официальном сайте компании.

Стоимость машины, способной разгоняться до 260 км/ч и проезжать на одном заряде до 640 километров, составит 129 990 долларов. Впрочем, наверняка будут и более дорогие версии. Главным конкурентом автомобиля видится Tesla Model S.

Fisker, по словам производителя, также является очень безопасной машиной, оснащается лазерными дальномерами и камерами, позволяющими водителю видеть панорамный обзор дороги. Они же используются для автопилота.

Старт производства автомобиля назначен на 2018 год.