Fisker EMotion будет стоить от 129 990 долларов

Электромобиль Fisker EMotion, представленный осенью 2016-го года и созданный дизайнером Хенриком Фискером (Henrik Fisker), можно будет предзаказать уже 30 июня на официальном сайте компании.

Стоимость машины, способной разгоняться до 260 км/ч и проезжать на одном заряде до 640 километров, составит 129 990 долларов. Впрочем, наверняка будут и более дорогие версии. Главным конкурентом автомобиля видится Tesla Model S.

Fisker, по словам производителя, также является очень безопасной машиной, оснащается лазерными дальномерами и камерами, позволяющими водителю видеть панорамный обзор дороги. Они же используются для автопилота.

Старт производства автомобиля назначен на 2018 год.

Источник
fiskerinc
Теги
авто электромобиль

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