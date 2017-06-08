Представлено первое изображение Tesla Model Y

Создатель компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) на встрече акционеров показал первое в истории изображение грядущего автомобиля Tesla Model Y. Впрочем, картинка больше похожа на тизер.

Tesla Model Y окажется меньше, чем внедорожник Model X, однако будет больше, чем самая простая и дешевая Model 3. Нас ждет малогабаритный кроссовер, созданный на новой платформе. Сборка автомобиля будет происходить на новом заводе, который специально построен для этих нужд.

Старт продаж машины намечен на 2019-ый или 2020-ый год. О ценах пока еще говорить рано. Однако Маск считает, что у Model Y есть все шансы оказаться популярнее «дешевой» Model 3. Следовательно, вряд ли стоимость будет высокой. 

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