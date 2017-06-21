Tesla будет собирать автомобили в Китае

Компания Tesla намеревается начать сборку своих электромобилей в Китае. Из-за особенностей законодательства, если сделка состоится, то свою продукцию Tesla сможет реализовывать в КНР без уплаты налога в сумме 25%. А китайский рынок кажется руководителю производителя Илону Маску (Elon Musk) весьма перспективным. К слову, на данный момент в Китае машины Tesla стоят дороже, чем в США.

Переговоры с властями Шанхая уже близки к завершению, пишет Bloomberg. Сообщается, что все условия согласованы. Официальное соглашение может быть подписано уже на этой неделе.

В рамках соглашения предусматривается строительство совместного предприятия с участием Tesla и китайской компании.