Volvo переведет все автомобили на электродвигатели в 2019 года

Автопроизводитель Volvo Cars объявил о переводе своей линейки автомобилей на электродвигатели. Начиная с 2019 года каждый автомобиль, производимый шведской компанией, будет оснащаться электродвигателем.





Как отмечает производитель, это решение знаменует собой конец эпохи автомобилей исключительно с двигателями внутреннего сгорания. Volvo Cars планирует представить модельный ряд, куда войдет линейка электрифицированных автомобилей. Она будет включать полностью электрические модели, подключаемые гибриды и умеренные (так называемые мягкие) гибридные автомобили.

В период между 2019 и 2021 годами планируется выпустить пять электромобилей. Три из них будут представлены под брендом Volvo, а две высокопроизводительные электрифицированные модели будут выпущены Polestar, тюнинг-подразделения Volvo Cars.