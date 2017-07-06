Цифра дня: сколько электромобилей планирует продать Volvo?

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электрических автомобилей планирует продать Volvo к 2025 году.

Вчера мы сообщали, что компания Volvo намеревается оснастить все свои автомобили электрическими установками уже с 2019-го года. В некоторых моделях электродвигатель будет использован в качестве основного, в других — как вспомогательный в пару к бензиновому мотору. Моделей с одним лишь ДВС (двигателем внутреннего сгорания) не останется вовсе.

Руководство компании также сообщило, что планирует продать 1 миллион электрических автомобилей к 2025 году.

В Volvo объяснили решение перехода на электромобили растущим спросом на них.

Какие модели окажутся полностью электрическими, а какие частично — не сообщается.