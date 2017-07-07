Во Франции запретят продажу бензиновых и дизельных машин к 2024 году

Министр по энергетическому переходу Франции Николя Юло в ходе презентации в Париже 5-летнего плана по экологическому развитию заявил, что в этой стране продажа бензиновых и дизельных автомобилей будет запрещена уже к 2024 году.

Юло считает, что отказ от использования традиционных видов топлива станет настоящей революцией. Однако он также понимает, что автомобильным производителям будет тяжело выполнить решение правительства. Впрочем, по его словам, многие французские компании уже начали постепенный переход от стандартных ДВС (двигателей внутреннего сгорания) к электрическим системам.

Напомним, что на этой неделе Volvo сообщила, что откажется от выпуска машин только с ДВС уже с 2019-го года.  

Источник
Enery Economic Times
Теги
авто франция

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