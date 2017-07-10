Навигатор Navitel C500 с подробной картой России поступил в продажу

Компания «Центр навигационных технологий» объявила о выпуске автомобильного GPS-навигатора Navitel C500 с подробной картой России.


Navitel C500 оснащается 5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 480х272 пикселей, 128 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ, процессором MStar c тактовой частотой 800 МГц. Устройство работает под управлением операционной системы Windows CE 6.0.

На навигатор установлена установлена подробная карта России релиза Q1 2017. Карта включает все административные округа Российской Федерации с данными о городской и дорожно-транспортной инфраструктуре — 3 889 276 километров дорог, 161 205 городов и населенных пунктов, 16 944 высокодетализированных городов, 9 485 933 уникальных адреса, 1 301 299 точек POI.

Навигатор Navitel C500 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 3 490 рублей.

Источник
Navitel
Теги
Россия навигатор карты Navitel

Комментарии

Материалы по теме

Двуликий штурман. Обзор навигатора Navitel A731

29 марта 2015

Минспорта признало киберфутбол настоящим спортом

6 июля

На Яндекс.Картах появились панорамы Третьяковской галереи

2 декабря 2016

Правительство Москвы запустило мобильный Электронный атлас

26 мая 2015

Смартфоны BQ Aquaris X и Aquaris X Pro вышли в продажу в России

10 июля

Стартовали продажи Huawei Honor 9 в России

6 июля
Из рубрикиАвто
Первый серийный автомобиль Tesla Model 3 сошел с конвейера
Во Франции запретят продажу бензиновых и дизельных машин к 2024 году
Цифра дня: сколько электромобилей планирует продать Volvo?

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 40
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27