Навигатор Navitel C500 с подробной картой России поступил в продажу

Компания «Центр навигационных технологий» объявила о выпуске автомобильного GPS-навигатора Navitel C500 с подробной картой России.





Navitel C500 оснащается 5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 480х272 пикселей, 128 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ, процессором MStar c тактовой частотой 800 МГц. Устройство работает под управлением операционной системы Windows CE 6.0.

На навигатор установлена установлена подробная карта России релиза Q1 2017. Карта включает все административные округа Российской Федерации с данными о городской и дорожно-транспортной инфраструктуре — 3 889 276 километров дорог, 161 205 городов и населенных пунктов, 16 944 высокодетализированных городов, 9 485 933 уникальных адреса, 1 301 299 точек POI.

Навигатор Navitel C500 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 3 490 рублей.