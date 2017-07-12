Ученые прогнозируют массовое распространение электромобилей уже к 2022 году

Британские ученые вновь выступили с прогнозом. На этот раз их заинтересовали электромобили и их конкуренция с машинами, работающими на бензиновых двигателях; соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Energy.

Прогноз следующий — полноценную конкуренцию «обычным» авто электрические составят уже к 2022 году. Это оптимистичный сценарий. А пессимистичный говорит о том, что электрические батареи для машин станут стоить достаточно дешево для массового распространения лишь к 2034 году.

Такие выводы были сделаны, основываясь на темпах снижения стоимости компонентов, использующихся в электрических аккумуляторах.  

Источник
Lenta
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электромобиль

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