Tesla собирается построить две или три большие фабрики для производства аккумуляторов

Компания Tesla планирует построить несколько больших фабрик для производства аккумуляторов для своих электромобилей. В ближайшем будущем в США таких фабрик может появиться две или три. Впрочем, сроки строительства руководитель Tesla Илон Маск (Elon Musk) не сообщает. Следует учитывать, что и первая еще не достроена до конца.

Зато он же прогнозирует, что в ближайшие 10 лет электрических машин на дорогах станет больше, чем обычных, а уже через 20 лет автомобили с двигателями внутреннего сгорания вовсе будут вытеснены с рынка. Поэтому потребность в аккумуляторах вырастет.

В будущем Tesla планирует открывать заводы по производству батарей и в других странах мира.