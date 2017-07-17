Tesla собирается построить две или три большие фабрики для производства аккумуляторов

Компания Tesla планирует построить несколько больших фабрик для производства аккумуляторов для своих электромобилей. В ближайшем будущем в США таких фабрик может появиться две или три. Впрочем, сроки строительства руководитель Tesla Илон Маск (Elon Musk) не сообщает. Следует учитывать, что и первая еще не достроена до конца. 

Зато он же прогнозирует, что в ближайшие 10 лет электрических машин на дорогах станет больше, чем обычных, а уже через 20 лет автомобили с двигателями внутреннего сгорания вовсе будут вытеснены с рынка. Поэтому потребность в аккумуляторах вырастет. 

В будущем Tesla планирует открывать заводы по производству батарей и в других странах мира. 

Источник
Engadget
Теги
авто электромобиль

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