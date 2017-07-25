На eBay продается фургон слежки ФБР

На eBay появился весьма интересный лот. Мужчина из Северной Каролины (США) по имени Гинтер Сефелдас (Ginter Senfeldas) продает фургон слежки ФБР, который он ранее купил на полицейском аукционе. Автомобиль Dodge Ram 350 1989-го года проехал всего 23 500 миль, поэтому кузова и интерьер сохранились на отлично. Также внутри можно найти старые пленки и записные книжки, некогда использовавшиеся агентами.

Также внутри машины расположены два LCD-монитора, 2 DVD-плеера, оборудование для записи звука, камеры и микрофоны спрятаны в фарах и лампочках.

Аукцион стартовал в понедельник на прошлой неделе с 15 долларов. Последняя ставка составила 18 700 долларов. За эту сумму фургон ФБР и был приобретен.