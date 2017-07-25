Jaguar Land Rover оснастит свои автомобили Яндекс.Навигатором и Музыкой

Автопроизводитель Jaguar Land Rover и компания Яндекс заключили соглашение. В рамках договоренности, в мультимедийную систему автомобилей Jaguar Land Rover InControl Touch будут интегрированы сервисы Яндекса.





Первым Яндекс.Навигатор и Яндекс.Музыку получит Range Rover Velar, чей релиз запланирован на осень 2017 года. На данный момент компании заканчивают тестирование приложений.

Отметим, что ранее Яндекс интегрировала свои сервисы Яндекс.Навигатор, Яндекс.Браузер и Яндекс.Стор с системой Toyota Camry Exclusive, а также установила Яндекс.Навигатор в автомобили Honda.