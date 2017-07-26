В Великобритании хотят запретить бензиновые и дизельные автомобиль к 2040 году

В Великобритании с 2040 года собираются запретить продажу всех новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, сообщает Times.

Новая мера принимается в связи с новой стратегией правительства по улучшению экологической обстановки в стране и очищению воздуха. Представитель правительства заявил: "Плохое качество воздуха является крупнейшим экологическим риском для состояния здоровья населения в Великобритании, и правительство намерено предпринять решительные действия в максимально кратчайшие сроки".

По оценкам правительства, загрязнение воздуха приводит к 50 000 ранним смертям в год, а также обходится стране в 27,5 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно. На борьбу властей с выбросами диоксида азота от дизельных машин выделят 255 000 000 фунтов.

Недавно мэр Лондона предложил выплачивать владельцам старых дизельных автомобилей до 3500 фунтов за смену машины на более экологичную.