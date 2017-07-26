В Великобритании хотят запретить бензиновые и дизельные автомобиль к 2040 году

В Великобритании с 2040 года собираются запретить продажу всех новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, сообщает Times. 

Новая мера принимается в связи с новой стратегией правительства по улучшению экологической обстановки в стране и очищению воздуха. Представитель правительства заявил: "Плохое качество воздуха является крупнейшим экологическим риском для состояния здоровья населения в Великобритании, и правительство намерено предпринять решительные действия в максимально кратчайшие сроки".

По оценкам правительства, загрязнение воздуха приводит к 50 000 ранним смертям в год, а также обходится стране в 27,5 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно. На борьбу властей с выбросами диоксида азота от дизельных машин выделят 255 000 000 фунтов. 

Недавно мэр Лондона предложил выплачивать владельцам старых дизельных автомобилей до 3500 фунтов за смену машины на более экологичную. 

Источник
РБК
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