Ежедневно на Tesla Model 3 принимают 1800 заказов

Компания Tesla сообщает, что ежедневно получает около 1800 заявок на свой доступный электрический автомобиль Model 3. Известно также, что к сентябрю 2017 года у Tesla есть план выйти на ежемесячный выпуск на уровне 1500 машин. К декабрю этот показатель увеличат до 20 000. Таким обазом, учитывая ажиотажный спрос, можно сделать вывод, что первое время Model 3 будет в дефиците.

Также Tesla сообщает о росте продаж дорогих Model S и Model X. Кстати, те, кто сделали предзаказ, а затем решили отменить его и вернуть предоплату, заявляют о довольно долгом процессе возврат денежных средств.

Model 3 должна стать первой по-настоящему массовой Tesla в истории. Стоимость электромобиля, который способен проехать на одном заряде до 350 км и разогнаться до 100 км/ч быстрее, чем за 6 секунд, составляет порядка 35 тысяч долларов.