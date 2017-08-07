Ежедневно на Tesla Model 3 принимают 1800 заказов

Компания Tesla сообщает, что ежедневно получает около 1800 заявок на свой доступный электрический автомобиль Model 3. Известно также, что к сентябрю 2017 года у Tesla есть план выйти на ежемесячный выпуск на уровне 1500 машин. К декабрю этот показатель увеличат до 20 000. Таким обазом, учитывая ажиотажный спрос, можно сделать вывод, что первое время Model 3 будет в дефиците. 

Также Tesla сообщает о росте продаж дорогих Model S и Model X. Кстати, те, кто сделали предзаказ, а затем решили отменить его и вернуть предоплату, заявляют о довольно долгом процессе возврат денежных средств. 

Model 3 должна стать первой по-настоящему массовой Tesla в истории. Стоимость электромобиля, который способен проехать на одном заряде до 350 км и разогнаться до 100 км/ч быстрее, чем за 6 секунд, составляет порядка 35 тысяч долларов.  

Источник
Geeky Gadgets
Теги
авто Tesla Model 3

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