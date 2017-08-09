В Москве появился первый полигон для тестирования беспилотного транспорта

В Москве запустили первый открытый полигон для тестирования беспилотных автомобилей. Об этом рассказал официальный портал мэра и правительства Москвы.





Полигон расположен в технопарке «Калибр» на улице Годовикова в Останкинском районе Москвы. Трасса длиной 400 метров воспроизводит городскую среду. На ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, соответствующая ГОСТу, а также круговое движение.

Тестирование беспилотных автомобилей на полигоне уже началось. Резиденты технопарка приняли участие в создании технической части четырех беспилотных автобусов для крупного российского машиностроительного холдинга, в частности разработали двигатель и электронику. Автомобили учат взаимодействовать как с дорожной инфраструктурой, так и с пешеходами на зебре. Их роли играют сами сотрудники технопарка.

Как рассказали в пресс-службе Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, полигон будет использоваться не только резидентами, но и студентами и аспирантами московских технических вузов. Они смогут тестировать собственные опытные прототипы беспилотников. Технопарк также планирует предоставить возможность тестирования коммерческим компаниям.