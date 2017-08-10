Решение Panasonic не даст водителям заснуть за рулем

Компания Panasonic разработала решение, призванное предотвратить ситуации, когда водитель может заснуть за рулем. Оно создано по итогам совместных исследований с рядом университетов.



Решение включает камеру с системой распознавания лиц, а также инфракрасные и температурные сенсоры, подключенные к системе искусственного интеллекта. Система не только отслеживает момент, когда на человека начинает нападать усталость и дремота, но и предугадывает дальнейшую динамику и может создать условия, в которых человеку больше не захочется спать.


Для создания системы ИИ Panasonic собрала и обработала обширную базу изображений людей, находящихся в разных состояниях, такая как засыпание, радость, грусть и так далее. Ее психологический анализ и последующая проверка совместно с общественным институтом Ohara Memorial Institute for Science of Labour позволили создать классификацию внешних признаков, соответствующих разным степеням сонливости.

Распознав эти признаки на ранней стадии, искусственный интеллект не даст человеку отключиться. Но не грубо, без резких звуков или неприятных вибраций. Используется, например, снижение температуры в автомобиле и распределение потоков от кондиционера. Первые образцы системы для тестирования будут доступны с октября 2017 года.

Источник
Panasonic
Теги
безопасность Panasonic автомобиль

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