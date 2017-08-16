Самый быстрый электрический суперкар NIO EP9 получит интерфейс MIUI 9

Суперкар NIO EP9, самый быстрый электрический суперкар в мире, был официально представлен в ноябре 2016 года в Лондоне. А сегодня Xiaomi заявила, что ее операционная система MIUI 9 будет использоваться в качестве интерфейса машины.

Тизер будущего сотрудничества между двумя компаниями выполнен в виде гоночной трассы в форме цифры 9. Надпись гласит: «Самая быстрая операционная система на самом быстром электрическом суперкаре». Также можно увидеть слова MIUI x NIO ниже.

К сожалению, информации о том, каким образом MIUI 9 будет работать в EP9, нет.

Руководитель Xiaomi Лей Джун (Lei Jun), кстати, также является одним из 6 главных инвесторов NIO, а также одним из 6 обладателей суперкара.