Самый быстрый электрический суперкар NIO EP9 получит интерфейс MIUI 9

Суперкар NIO EP9, самый быстрый электрический суперкар в мире, был официально представлен в ноябре 2016 года в Лондоне. А сегодня Xiaomi заявила, что ее операционная система MIUI 9 будет использоваться в качестве интерфейса машины.

Тизер будущего сотрудничества между двумя компаниями выполнен в виде гоночной трассы в форме цифры 9. Надпись гласит: «Самая быстрая операционная система на самом быстром электрическом суперкаре». Также можно увидеть слова MIUI x NIO ниже.

К сожалению, информации о том, каким образом MIUI 9 будет работать в EP9, нет.

Руководитель Xiaomi Лей Джун (Lei Jun), кстати, также является одним из 6 главных инвесторов NIO, а также одним из 6 обладателей суперкара. 

Источник
Gizmochina
Теги
авто MIUI 9 NIO EP 9

Комментарии

Из рубрикиАвто
«Калашников» показал электромотоциклы для полиции
Решение Panasonic не даст водителям заснуть за рулем
Медведев поручил обеспечить инфраструктуру для беспилотного транспорта в России

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 139
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 94
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 77
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 38