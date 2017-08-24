Apple отказалась от собственного беспилотного автомобиля

Компания Apple решила отказаться от создания собственного беспилотного автомобиля, сообщает The New York Times. Вместо этого, специалисты компании решили сфокусировать все внимание на разработке технологии автоматического управления, которая будет использоваться другими производителями машин.

Причиной отказа от собственного автомобиля называют непонимание руководства Apple того, как должен выглядит исходный продукт. В Apple также не смогли полностью определиться с концепцией. А сотрудники компании рангом пониже жаловались на слишком сжатые сроки разработки и постоянную смену приоритетов.

Напомним, что с 2014 года Apple работала над проектом беспилотного автомобиля Project Titan. Планировалось создать машины, способные ездить вообще без помощи человека. Впоследствии масштаб проекта уменьшили, а в итоге вовсе решили от него отказаться.

Впрочем, кое-что Apple все-таки может создать. Сообщается, что сейчас компания тестирует беспилотные машины проекта PAIL, которые предназначены для перевозки сотрудников компании на территории ее штаб-квартиры.