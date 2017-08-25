Audi оснастит крыши автомобилей солнечными батареями

Компании Audi и Alta Devices, дочерняя китайского концерна Hanergy, совместно работают над интеграцией тонкопленочных солнечных батарей в стеклянные панорамные крыши автомобилей Audi.





Разработка должна увеличить запас хода электромобилей. Первый прототип планируется создать до конца 2017 года. Сначала Audi и Hanergy намерены интегрировать тонкопленочные солнечные элементы производства Alta Devices в структуру стеклянных панорамных крыш автомобилей.

В будущем солнечными батареями планируется покрывать практически всю поверхность крыши. Генерируемая солнечными батареями энергия будет поступать в электрическую систему автомобиля. Она способна обеспечить питанием, к примеру, систему кондиционирования воздуха или обогрев сидений – это должно позитивно повлиять на эффективность, что обеспечит положительное влияние на увеличение запаса хода электромобиля.