Jaguar Land Rover представил смарт-руль Sayer

Автоконцерн Jaguar Land Rover представил свою новую концептуальную разработку к своему ежегодному Фестивалю Технологий, который в этом году пройдет с 8 по 10 сентября в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне.


Концепт называется Sayer и представляет собой интеллектуальное рулевое колесо. По словам разработчиков, Sayer представляет собой первый руль с искусственным интеллектом на базе голосовой активации, который способен выполнять "сотни" разнообразных задач.

Для водителя Sayer предлагает возможность пользоваться автомобилем вместе с другими людьми. Сами автомобили в рамках проекта Future-Type будут объединены в сеть, а водители смогут пользоваться любым из них. Руль Sayer также интегрирован в общую сеть, но при этом будет принадлежать лично водителю, в отличие от остальных частей автомобиля, и сможет взаимодействовать с разными автомобилями и переключаться с одной машины на другую.

Sayer сможет, например, рассчитать время подачи к нужному месту автономного автомобиля, подскажет какую часть пусти стоит вести самостоятельно, а какую — доверить автопилоту.

Источник
Jaguar Land Rover
Теги
автомобиль искусственный интеллект Jaguar руль Jaguar Land Rover Land Rover

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