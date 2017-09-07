Все новые Jaguar и Land Rover станут электрическими с 2020 года

Начиная с 2020 года, все новые автомобили Jaguar и Land Rover будут электрифицированы. Об этом автоконцерн объявил на открытии ежегодного Фестиваля Технологий, который в этом году пройдет с 8 по 10 сентября в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне.


Доктор Ральф Шпет (Dr Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover сообщил: «Каждый новый автомобиль из модельной линейки Jaguar Land Rover будет иметь электрическую версию с 2020 года». Портфолио будет расширено в этому моменту, включая полностью электрические и гибридные автомобили.

Также автоконцерн показал три своих разработки в этом направлении. Электрический Jaguar E-Type Zero основан на Roadster серии 1.5 1968 года выпуска и оснащается электродвигателем, способным разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 5,5 секунды. Jaguar I-PACE станет первым полностью электрическим SUV компании. Он поступит в продажу в следующем году.

Jaguar Future-Type представляет показывает, как автомобили Jaguar Land Rover будут выглядеть после 2040 года. Виртуальный концепт полностью автономного транспорта войдет в проект Future-Type. Такие автомобили будут объединены в сеть, а водители смогут пользоваться любым из них. Автомобиль поддерживает интеллектуальное рулевое колесо Sayer, о котором мы писали не так давно. По словам разработчиков, Sayer представляет собой первый руль с искусственным интеллектом на базе голосовой активации, который способен выполнять "сотни" разнообразных задач. Он не только даст доступ к автомобилям Future-Type, но и может при необходимости заказать вам продукты на дом или даже пиццу.

Источник
Jaguar Land Rover
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