Автомобили с Яндекс.Авто на борту появятся в октябре

Компания Яндекс представила платформу для мультимедийных систем автомобилей Яндекс.Авто. Она встраивается в машины при производстве.





Платформа сперва появится на борту автомобилей Toyota, а позднее — и в машинах других производителей. Первые автомобили с Яндекс.Авто поступят в продажу в октябре. Будут выпускаться и машины, в которых на экраны можно вывести отдельные компоненты Яндекс.Авто. Для этого нужно подключить телефон по USB-кабелю. Такая функция, например, будет в машинах Jaguar и Land Rover.

Яндекс.Авто объединяет несколько фирменных сервисов с единым интерфейсом и управлением голосом. Платформа сочетает Яндекс.Навигатор, прогноз Яндекс.Погоды, а также станции Яндекс.Музыки. Кроме того, предусмотрены обычные FM-радио и плеер для прослушивания музыки с телефона или с флешки.

Интерфейс позволяет работать сразу с несколькими сервисами. Например, в одной части дисплея следить за подсказками Навигатора, а в другой — выбирать радиостанцию. Сервисы, не выведенные на экран, смогут показать сообщение при необходимости. Так, неактивная Погода предупредит о резком похолодании или сильном ветре, а Навигатор — о камере или лежачем полицейском.

Разработчики обещают расширять возможности Яндекс.Авто. Планируется внедрить информацию о системах автомобиля, например о необходимости долить масла или записаться на техобслуживание.