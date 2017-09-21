Ford выпустит беспилотник для каршеринга в 2021 году

Компания Ford рассказала о своих планах по запуску самоуправляемых автомобилей. Линейка электрифицированных моделей компании будет включать автономный автомобиль с гибридным приводом для использования в качестве такси (райдшеринг) или в сервисах каршеринга.





Как ожидается, Ford выпустит полностью автономный «гибрид» 4-го уровня, предназначенный для райдшеринга и каршеринга, в 2021 году.





На протяжении следующих 4 лет компания Ford инвестирует 700 млн долларов в производство автономных и электрических автомобилей на производственной площадке во Флэт Роке (ш. Мичиган). Там будет создан Центр производственных инноваций, который создаст 700 дополнительных рабочих мест. Именно во Флэт Роке будет осуществляться производство полностью автономного автомобиля для райдшеринга и каршеринга.

В настоящее время Ford уже испытывает на дорогах общего пользования автономные автомобили 4-го уровня согласно классификации SAE. Четвертый уровень автономности подразумевает высокую степень автоматизации – самостоятельное движение возможно в большинстве дорожных условий без вмешательства человека, водитель становится пассажиром. Широкое внедрение технологии автономного управления состоится к 2025 году.