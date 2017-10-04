Чубайс объявил о старте производства электроскутеров UJet

Новосибирская компания OCSiAl, входящая в состав Роснано, начала производство электроскутеров UJet. Об этом сообщил Анатолий Чубайс, глава Роснано, в своем аккаунте в социальной сети Facebook.


По словам Чубайса, "смартджеты" UJet отличаются от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов. Особо отмечается "уникальная" батарея с плотностью энергии выше, чем у Tesla. Через некоторое время появится еще более эффективная батарея — с нанотрубками. Сидение смартджета– это и есть батарея. В шинах используются углеродные одностенные нанотрубки. Применение новых материалов позволило уменьшить вес UJet до 40 кг, планируется и дальнейшее "похудение". При движении он беззвучен.

Двигатель мощностью 4 кВт и весом 1860 граммов спрятан в обод колеса. Пусковой момент превышает 110 Н·м. В сложенном виде UJet можно катить, как чемодан на колесах. От одной подзарядки базовой батареи скутер проедет до 70 км, а большой — до 150 км.

С помощью специального приложения к iPhone покупатели смогут подобрать индивидуальный дизайн и конфигурацию электроскутера. Ключом UJet является смартфон, он же выступает в роли диагностического устройства. Управляет процессом четырехъядерный процессор, который непрерывно посылает в сервисный центр 64 параметра. Скутер поддерживает связь стандартов GSM, 4G, GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Всеми функциями UJET можно управлять, не снимая рук с руля — клавишами или голосом.

Компания будет выпускать 32 000 смартджетов в год. Цена стартует от 590 тысяч рублей. Продажи начнутся в конце 2017 года.

Источник
Анатолий Чубайс
Теги
Россия роснано

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