Ростех раскрыла подробности об автобусе-беспилотнике «Шатл»

Госкорпорация Ростех опубликовала подробности о автобусе-беспилотнике «Шатл», над созданием которого работают КамАЗ и научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».





Как отмечают разработчики, «Шатл» может стать основой принципиально новой системы общественного транспорта. В отличие от традиционных автобусов с утвержденными маршрутами, «Шатл» способен прокладывать маршрут в режиме реального времени. С помощью специального мобильного приложения можно задать точку назначения, а сведения о местонахождении пассажира система получает из геоданных телефона.

При заказе машины можно также самостоятельно выбрать ее функциональность: такси или транспортное средство коллективного пользования. Длина беспилотного мини-автобуса – 4,6 м, ширина – 2 м, высота – 2,5 м. Он рассчитан на 12 пассажиров, включая 6 сидячих мест. Раздвижные двери открываются с обеих сторон. В салоне предусмотрены небольшие плазменные экраны, на которых может демонстрироваться маршрут следования и другая информация.

Производить серийные экземпляры «Шатла» в планируется на мощностях КамАЗа. На данный момент КамАЗ и НАМИ продолжают научно-исследовательские работы по проекту, а также проводят пилотную эксплуатацию «Шатла».