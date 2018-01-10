Nissan работает над управляемым мыслью автомобилем

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Nissan демонстрирует свою новую разработку — систему управления автомобилем, буквально, «силой мысли».


Система получила название Brain-to-Vehicle и B2V. По словам автопроизводителя, она способна интерпретировать сигнал мозга водителя, сокращая скорость реакции на различные ситуации и делая процесс управления автомобилем проще.

Пока система находится в стадии глубокой беты и требует ношения водителем странной шапочки с множеством датчиков и проводов. Улавливая сигналы мозга, она предугадывает такие действия водителя, как желание повернуть, ускориться или затормозить. Также она определяет моменты дискомфорта водителя-пассажира, чтобы оптимально отрегулировать режим езды в беспилотном режиме.

Источник
Nissan
Теги
автомобиль CES 2018 NISSAN

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