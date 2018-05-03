Tesla отчиталась о рекордном убытке

Американская компания Tesla, специализирующаяся на электромобилях, отчиталась о рекордных убытках за прошедший первый квартал 2018 года. Потери достигли 709,6 миллиона долларов. Это самый крупный квартальный убыток за всю историю Tesla и пятый рекордный убыток за квартал подряд.


В первом квартале прошлого года убыток составил 330,3 миллиона долларов. При этом выручка по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 1%, а с годом назад — на 26%, достигнув 3,41 миллиарда.

Tesla рассчитывает выйти в прибыль в третьем квартале 2018 года, если производство электромобиля Model 3 достигнет 5 тысяч в неделю. В последние три недели уровень производства составлял 2,5 тысячи электромобилей в неделю.

Источник
Tesla
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