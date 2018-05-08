Российские автомобили-беспилотники протестировали около Крымского моста

На автоподходе к Крымскому мосту в Краснодарском крае успешно завершились испытания отечественного беспилотного транспорта. Об этом рассказала пресс-служба Минтранса.





На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь состоялся премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей. Он завершил первый этап проекта «Караван», направленного на создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта. В заезде поучаствовало два грузовых КамАЗа и легковые автомобили на шасси «Шкода Суперб» и «Форд Фокус 2».

По словам Минтранса, это первое в России столь масштабное испытание. На одном участке дороги, каждая по собственной программе, двигались 5 единиц техники российского производства. Проезд осуществлялся без водителей. Для контроля процесса разработчики находились в кабинах на пассажирских сиденьях.

После начала движения автомобили продемонстрировали разгон до максимальной скорости 40 км/ч, перестроение из правого в левый ряд, проезд по транспортной развязке, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение. Протяженность маршрута проезда каждой машины составила более 10 километров.

Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 см.