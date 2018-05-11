В России установят электронные чипы на автомобильные номера

МВД России работает над процедурой по установке электронных чипов на государственные автомобильные номера. Об этом в пресс-центре ведомства журналистам информационного агентства ТАСС.





Ведомство сообщило: «Механизм реализации установки электронных чипов на государственные автомобильные номера находится в стадии проработки. Дополнительные сведения будут доведены до общественности после утверждения проекта с учетом позиций заинтересованных сторон».

Ранее глава Госавтоинспекции рассказывал о том, что подобные чипы в госномерах смогут помочь в случаях угонов, в процессе привлечения к ответственности нарушителей. Такие чипы будут считываться камерами фотофиксации.