Bloomberg назвал производителей лучших беспилотных автомобилей

Издание Bloomberg опубликовало материал, в котором рассматривает победителей в «гонке беспилотных автомобилей». В гонке по запуску первого в мире сервиса беспилотных автомобилей безусловным лидером стала Waymo, дочерняя компания Alphabet под крылом которой находится и Google.


Waymo на год раньше основных конкурентов представила беспилотники, она планирует запустить полноценный сервис такси-беспилотников уже к концу 2018 года, а пока в рамках тестирования пассажиры могут бесплатно ездить на беспилотниках.


Ближайшим конкурентом Waymo стала General Motors . У этого автопроизводителя имеются солидные инвестиции от японского SoftBank — $2,25 млрд, в дополнение к собственным $1,1 млрд. GM планирует запустить каршеринговый сервис с Chevrolet Bolt без руля и педалей в 2019 году.


Прочие автопроизводители рассчитывают выйти на рынок не раньше 2020 года. На третьем месте находится Mercedes-Benz с его давно развивающимся адаптивным круиз-контролем. Родительский концерн Daimler уже готовит совместно с Bosch и NVIDIA опытные модели с четвёртым и пятым уровнем автономности, а также тестирует фургоны V-класса. Первые беспилотные такси Mercedes появятся на дорогах в 2021 году.



Далее идёт Aptiv Plc, бывшая Delphi Automotive. Компания хорошо вложилась в технологии автоматизации, она приобрела разработчика программного обеспечения Ottomatika и доли в производителях лидаров — Innoviz, Leddertech и Quanergy Systems. Также под крыло Aptiv перешла NuTonomy, на счету которой тесты беспилотников на городских дорогах Бостона и Сингупара. На январской CES 2018 года Aptiv совместно с Lyft продемонстрировала такси-беспилотник. Компания использует автомобили Audi и BMW.


На пятом месте находится стартап Zoox. Он использует Toyota Highlander и уже проводил тесты на тех же дорогах, что и GM, а также скоростных шоссе. Если Zoox удастся привлечь дополнительные инвестиции, то она рассчитывает вывести собственный беспилотник к 2020 году.

За этими производителями идут также Renault-Nissan, Volkswagen и Audi, BMW, Fiat Chrysler, Toyota, Ford и Volvo, а также Uber, Tesla и Baidu.

Источник
Bloomberg
Теги
автомобиль беспилотник автопилот Waymo

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