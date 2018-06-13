КамАЗ показал первые беспилотные автобусы со связью 5G

КамАЗ совместно с оператором МегаФон продемонстрировал в Казани первые прототипы своих беспилотных электробусов. Беспилотник под названием КАМАЗ-1221 ШАТЛ (Широко Адаптивная Транспортная Логистика) проехался вдоль берега реки Казанки. Первым пассажиром, опробовавшим новое транспортное средство, стал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.


Демонстрация проводилась внутри огороженной по периметру закрытой территории. Длина специального пути на песчаной насыпи вдоль Казанки составила 650 метров. Скорость движения транспортного средства при демонстрации достигала 10 км/час.


По задумке, беспилотник осуществляет остановку для посадки и высадки пассажиров в местах, определённых службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Интерфейс позволяет пассажиру управлять системой открытия дверей, системой выбора остановки для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открытием дверей. Также можно использовать USB-порт для зарядки электронных устройств.

Пилотная зона сети пятого поколения МегаФона выступила платформой для обеспечения мобильной радиосвязи электробусов. По словам оператора, данные с электробуса через мобильную сеть 5G передаются в диспетчерский пункт, контролирующий процесс движения транспортного средства, со скоростью 1,2 Гбит/с стабильно с минимальной задержкой 6-8 миллисекунд.

Отметим, что пилотная зона будет действовать в течение всех матчей чемпионата мира по футболу в Казани — по дороге от фан-зоны к стадиону «Казань Арена».

Источник
КамАЗ
Теги
Россия мегафон автомобиль беспилотник автопилот 5G КамАЗ

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