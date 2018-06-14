Porsche капитулировал под натиском Tesla и создал свой первый полностью электрический суперкар

Porsche представила свой первый серийный полностью электрический суперкар, 600-сильный четырехместный Taycan. Новинка разгоняется с 0 до 100 км/ч 3,5 с и преодолевает отметку в 200 км/ч менее чем за 12 с. Запас хода составляет 500 км. Производитель сообщает, что для зарядки на 100 км пробега потребуется четыре минуты, а на пополнение заряда до 80% потребуется всего 15 минут. Цены на новинку ещё не объявлены, но, по неофициальным данным, составят от 6 до 8 млн. рублей. Прототипом Taycan стал концепт-кар Mission E. Серийное производство модели намечено на 2019 год.

Переход компании Porsche на полностью электрические модели — своеобразная веха в автопроме. Дело в том, что компания была одним из последних производителей, которые сопротивлялись моде на чистокровные электромобили модельной гамме. Штутгартцы всегда делегировали электродвигателям в суперкарах только вспомогательную роль и полагались на традиционный ДВС в качестве основного силового агрегата.

Однако новые экологические нормы выбросов вредных веществ и популярность электромобилей Tesla вынудили немецкого производителя перейти от автомобилей гибридной конструкции к моделям, которые полагаются только на электротягу.