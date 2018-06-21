Ford тестирует коммерческий беспилотник для доставки

Компания Ford начала тестировать автоматическую доставку товаров и еды с помощью специально модифицированного коммерческого фургона Transit Connect.







В настоящее время пилотный проект с Postmates запущен в Майами и Майами-Бич. В нем участвуют более 70 компаний. Жителям районов, где запущен проект, при заказе продуктов или других товаров предоставляется возможность выбрать опцию доставки на автономном автомобиле.





В модифицированном фургоне Transit Connect появилось три бокса – один со стороны пассажира и два сзади. Одна машина сможет обслуживать сразу несколько заказов в рамках одного маршрута. Боксы для доставки отличаются по размеру, при этом каждый снабжен парой подстаканников для безопасной перевозки напитков. По итогам проекта будет определена оптимальная конфигурация таких боксов.





После того как автомобиль с товаром прибывает в пункт назначения, пользователь получает SMS о том, что заказ можно забрать. На сенсорном экране нужно набрать код доступа, полученный после размещения заказа, после чего на дисплей выводится сообщение с указанием о местонахождении товара, и загорается подсветка соответствующего бокса.