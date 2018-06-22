Беспилотник Яндекс.Такси самостоятельно доехал от Москвы до Казани

Компания Яндекс опубликовала на своем канале YouTube видеоролик с новой демонстрацией собственного самоуправляемого такси. Беспилотник совершил свою первую большую поездку — он доехал из Москвы до Казани.

Машина преодолела 780 километров, большая часть пути пролегала по федеральной автодороге М7 «Волга». В общей сложности поездка заняла около одиннадцати часов. В пути беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения. В водительском кресле находился пилот-испытатель Яндекса. Как подчёркивают разработчики, поездка на 99% прошла в автоматическом режиме.

Задачей поездки было испытание автомобиля на загородной трассе в разнообразных дорожных условиях. На протяжении пути менялось качество асфальта и разметки. Трасса то сужалась, то расширялась. Изменчивой была и погода — время от времени выглядывало солнце, но несколько раз автомобиль попадал под дождь. Машина двигалась как в светлое время суток, так и в сумерках.

Напомним, весной 2017 года Яндекс впервые показал собственное самоуправляемое такси и рассказал подробности о проекте. Первые испытания были проведены на закрытой территории — в Москве, недалеко от главного офиса Яндекса. Они показали, что прототипы успешно справляются с задачами. Эти прототипы созданы на базе Toyota Prius совместно с институтом НАМИ. В феврале 2018 года демонстрировался прототип беспилотного автомобиля, который совершил поездку по Москве в зимних условаях.