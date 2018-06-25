Tesla вводит абонплату за интернет-функции в автомобилях

Автопроизводитель Tesla запустит платный интернет-сервис для пользователей своих автомобилей с 1 июля 2018 года. Об этом сообщил ресурс Electrek со ссылкой на электронное письмо команде по продажам Tesla.





Согласно документу, для заказанных после 1 июля электромобилей будет предлагаться два варианта подключения — бесплатный Standard Connectivity и платный Premium Connectivity.

Бесплатный пакет даст доступ к приложениям, потребляющим небольшой объём трафика, таких как карты, навигация, расположение зарядных станций Supercharger. Платный премиум-доступ обеспечит дополнительные функции, которые сейчас пользователи Tesla уже воспринимают как должное. Речь идёт о таких возможностях, как вид со спутника, «живое» представление загруженности дорог, веб-браузер, музыкальные потоковые сервисы и функциональные обновления. Точная стоимость пока не называется, ориентировочно она будет достигать сотню долларов в год.

Отметим, что в 2014 году Tesla предупреждала, что сотовый доступ к сети в её автомобилях станет платным через четыре года, то есть с 2018 года.