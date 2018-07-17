Москва позволит Яндексу выпустить беспилотные машины на улицы

Компания Яндекс и правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта в столице. Об этом было объявлено в рамках в рамках Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum 2018).


В проекте также участвуют Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ, группа ГАЗ и КамАЗ. Соглашение подписано на 5 лет с возможностью продления.

Компании собираются развивать и внедрять в Москве технологий беспилотного управления на всех видах городского пассажирского транспорта, развитие технологий телематических транспортных и интеллектуальных автомобильных систем, и услуг на их основе, разработка и апробация решений, связанных с кибербезопасностью при эксплуатации беспилотного транспорта, формирование необходимой нормативной правовой и технической базы и так далее.

Планируется, что беспилотные транспортные средства будут разрабатываться с применением преимущественно российских технологий. Основой для внедрения беспилотного транспорта в Москве станет интеллектуальная транспортная система (ИТС). Светофоры, камеры, детекторы, трекеры на городском транспорте, всё это может использовать технологии «Интернета вещей» и взаимодействовать с интеллектуальными системами автомобилей. Это позволит транспорту без помощи водителя ориентироваться в городском пространстве.

В настоящее время ИТС в онлайн режиме контролирует работу более 10 тыяч единиц наземного городского транспорта, а также отслеживает движение свыше 118 тысяч такси, более 7,5 тысяч автомобилей каршеринга и все автомобили в Москве, оборудованные системой ГЛОНАСС. Все получаемые данные доступные в Ситуационном центре ЦОДД, в который ежедневно поступает более 350 млн. пакетов данных.

Яндекс впервые показал собственное самоуправляемое такси весной 2017 года. Первые испытания были проведены на закрытой территории — в Москве, недалеко от главного офиса Яндекса. Они показали, что прототипы успешно справляются с задачами. Эти прототипы созданы на базе Toyota Prius совместно с институтом НАМИ. В феврале 2018 года демонстрировался прототип беспилотного автомобиля, который совершил поездку по Москве в зимних условиях. В июне беспилотник совершил свою первую большую поездку — он доехал из Москвы до Казани.

Источник
Moscow Urban Forum 2018
Теги
Россия Яндекс автомобиль москва беспилотник автопилот

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