Apple выпустит беспилотник Apple Car через пять лет

Компания Apple представит свой автомобиль Apple Car в 2023–2025 годах. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из TF International Securities, известный своими связями с цепочкой поставок производителей.


Как отмечает Минг-Чи Куо, Apple Car станет следующим «звёздным» продуктом компании, который произведёт революцию на автомобильном рынке также, как сделал iPhone в 2017 году.

По его мнению Apple может сделать лучшую интеграцию сервисов, аппаратного и программного обеспечения, чем текущие конкуренты на рынке электроники и потенциальные конкуренты на автомобильном рынке.

Предположение аналитика о выпуске Apple полноценного автомобиля интересно. Изначальные слухи предполагали, что это и был изначальный план Apple, но затем появились сообщения о смещении фокуса только на ПО для автомобильных автопилотов, вместо полноценного автомобиля, разработанного Apple и под её брендом.

Источник
MacRumors
Теги
Apple автомобиль беспилотник автопилот Apple Car

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