«Калашников» превратит Ижа Комби в конкурента Tesla

Концерн «Калашников», входящий в состав Ростеха, продемонстрировал на международном форуме «Армия-2018» концепт электрического суперкара CV-1. Об этом рассказала пресс-служба компании.

Интересно, что компания рассматривает данное направление как возможность создать конкурента Tesla. София Иванова, директор по внешним коммуникациям, сообщила: «Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это — успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему».

Прототип выполнен в стиле ретро и базируется на классике советского автопрома — ИЖ-21252 «Комби». Также в нём используется несколько оригинальных систем, разработанных «Калашниковым».

По словам производителя, концепт выступает стендом тестирования этих систем. Их состояние регулируется общим бортовым компьютером, он позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи. Номинальная мощность CV-1 составляет 220 кВт, пиковая – 500 кВт. Запас хода автомобиля составляет 350 км.

Источник
Калашников
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фейспалм автомобиль Tesla Электрокар Калашников Росия иж

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